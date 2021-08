Un santafesino se suma al cuerpo técnico de Atenas de Córdoba

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En otro paso importante en su carrera profesional, el psicólogo deportivo fue anunciado como integrante del staff que dirige al histórico equipo de la Liga Nacional de Básquet. De este modo, continúa ligado al actual entrenador Sebastián Saborido, con quien ya compartió vestuarios en Libertad de Sunchales.

Nacido en Carmen y desde hace siete años radicado en Sancti Spiritu con su familia (departamento General López) con su familia, Gustavo Mena (40) continúa destacándose en el sur provincial como referente en la psicología deportiva. Y fue precisamente la tarea que viene desarrollando a lo largo de los últimos tiempos, lo que posibilitó su llegada a la elite del básquetbol en nuestro país.





Primero lo hizo en Libertad de Sunchales, donde conoció al destacado entrenador Sebastián Saborido y ahora le llegó el turno para mostrarse en el más ganador de la historia argentina, nada menos que Atenas de Córdoba.





"El Griego", más allá de los títulos y hazañas colectivas, supo proyectar figuras del calibre de Héctor Campana, Marcelo y Mario Milanesio, Diego Osella, Bruno Lábaque y los olímpicos Fabricio Oberto, Leonardo Gutiérrez y Walter Herrmann, entre muchos otros.





Mena está enfocado en la piscología deportiva desde hace ocho años, y desde hace un año, metido de lleno en el mundo de la Liga: "Mi trabajo es en gran parte remoto. Lo hago desde casa, on line. Viajo cada mes o mes y medio a compartir un par de días con los jugadores y el entrenador. Visualizo partidos vía streaming, hago intervenciones individuales y de equipo", destacó en diálogo con Sur 24.



Su labor, en cuanto a la psicología individual, es brindarle a cada deportista las herramientas para que pueda generar un mejor rendimiento deportivo. A nivel equipo, se agregan recursos comunicacionales hacia el entrenador, cuerpo técnico o jugadores entre sí para que 'la química' del plantel sea tal que todos tengan un rendimiento acorde a lo que desean a nivel grupo.





"Me encontré con muchísima predisposición por parte de la dirigencia y el cuerpo técnico, mentalizados en trabajar y recibir aportes de la disciplina deportiva. Tengo muchas expectativas porque Atenas es el más ganador de la Liga en la historia. Tiene otro presente, pero hay ganas de avanzar y hacer algo interesante", resaltó.





Se integra a un grupo de trabajo donde además hay un médico, un kinesiólogo, profesores de educación física, dos asistentes técnicos y el entrenador principal. "Hay un ida y vuelta continuo, donde se respetan los lugares de cada uno. La institución tiene un objetivo y es redondear un año acorde a la historia de Atenas, mejor que los anteriores, desarrollar jugadores y dar buena competencia en este nivel. Todos vamos alineados ahí", agregó.

Mena remarcó que trabajar en forma remota le permite versatilidad en los horarios de las intervenciones, algo que la presencialidad no brinda. "Hay posibilidades de hablar en otros horarios y de otras maneras. Y uno lo puede ver sin la emoción propia de una cancha, que en ocasiones está bueno vivirla, y otras veces es mejor estar abstraído, a veces es más fácil analizar fríamente, a la distancia, que estando ahí".





En cuanto a las expectativas, fue contundente: "La primera es disfrutar la experiencia de estar en un club con la historia que tiene Atenas. Lo segundo es brindar a los jugadores y cuerpo técnico la mayor cantidad de herramientas posibles para que el año sea acorde a los objetivos. Y la tercera es seguir desarrollando mi profesión en lugares de primera línea, de elite".





Además, ponderó: "Me gustaría seguir ligado al básquet, a los equipos y dentro de la Liga Nacional. Si me tengo que quedar 10 años en Atenas porque me va muy bien, perfecto. Mi espacio es a la par de clubes, al deporte, en instituciones con proyectos interesantes. Claro que la historia de Atenas pesó a la hora de elegir".



La historia anterior



Apasionado por el básquet, Mena se vinculó al deporte desde chico, participando en las categorías intermedias en Peñarol de Elortondo, bajo las órdenes de Jorge "Galgo" Bosco. Una vez finalizados sus estudios de nivel medio, se instaló en Rosario, donde estudió primero el profesorado de filosofía y luego psicología.





En Sancti Spiritu lo recuerdan por haber colaborado en las intermedias y Primera División del Club Belgrano, junto a Fernando "Nano" Romero y Federico Sánchez. "Ahí me metí en la psicología deportiva y a trabajar con deportistas de la región, tanto futbolistas como basquetbolistas". Luego, empezó a tener alcance nacional e internacional a través de una plataforma española que se llama "Sexto Anillo" y en "Uno contra uno", que es exclusiva de básquet.





"Escribía y hacía notas, hasta que apareció una oportunidad en el 2020 de trabajar con Seba Saborido en Libertad de Sunchales, donde me invitan a sumarme a ese cuerpo técnico. Hicimos una buena campaña, después pasó a Atenas y me fui con él como parte de su staff", repasó.





En marcha



El santafesino se encuentra en plena etapa de preparación de cara a lo que será el Torneo Súper 20 (fines de septiembre) y la 38º temporada de la LNB, en noviembre. El "Griego", como se conoce popularmente al equipo cordobés, es el más ganador de nuestro país, con nueve ligas nacionales, tres ligas sudamericanas, un campeonato panamericano y dos campeonatos sudamericanos.





Asistencia que se diversifica



Fundó una consultora que se llama "Grupo Konaxia", en la que convive un equipo de profesionales, tales como psicólogos, comunicadores sociales y educadores, con quienes acompañan y asesoran a personas, instituciones públicas, privadas, empresas y todo tipo de organizaciones. "La idea es poder trabajar donde haya un deportista, local, nacional o internacional. Los atendemos a todos de igual manera. El trabajo es el mismo", dijo.