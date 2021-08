Pablo Vicentin, venadense que aporta su talento al universo de Marvel, DC y Hasbro

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Trabajando para empresas de Singapur y Japón, el artista santafesino crea estatuas coleccionables en 3D para reconocidas firmas del mundo del cine, los cómics y las historietas. Antes incursionó en los videojuegos, ilustrando personajes para Counter Strike y FIFA, entre otros. Sueña con darle vida a los íconos de Star Wars, Predator, Thundercats y He-Man.

Especialista en animación 3D y efectos audiovisuales, Pablo Vicentin (41) crea personajes para las esculturas a escala que luego las franquicias internacionales de Marvel, DC y Hasbro, despliegan por todo el planeta. Desde Santa Fe y en la comodidad de su departamento en Venado Tuerto, se da ese gusto que a pocos les toca en la vida: primero, porque trabaja y vive de lo que lo apasiona, y segundo porque lo hace en lugares donde hay pocos talentosos conocidos, al menos argentinos.

Desde mediados de 2016, esculpe coleccionables a medida, lo que comúnmente llamamos "muñequitos". Pero no son cualquier adorno o juguete, sino que apuntan a un mercado de personas realmente fanáticas que estén dispuestas a desembolsar sumas que van desde los 650 a los 1.500 dólares. Esta industria explota masivamente en Estados Unidos, Europa y Asia.

"El coleccionista compra algo único. Lo bueno para mí es que veo la pieza impresa y no la pose, como en los videojuegos. Se esculpen y se cuenta una historia. Los tiempos también son diferentes. En videojuegos siempre hay dead lines. Acá son más flexibles en ese sentido", contó a este medio.

Son en tamaño 1:4 (60 centímetros) y 1:3 (80 centímetros), de porcelana polystone. Una vez aprobado cada trabajo por los licenciadores, se imprime en resina plástica, se hacen moldes, se sacan copias (entre 300 y 5.000, dependiendo del personaje) y se pintan a mano. Es un rubro fruto de la convergencia entre los artistas digitales del ámbito de los videojuegos y los escultores en arcilla.

"Desde hace 7 u 8 años, estos dos rubros se potenciaron con la aparición de la impresora 3D (NdR: los equipos que se usan están valuados entre 200 mil y 350 mil dólares). Con las películas, los juguetes y el merchandising hicieron furor y la demanda de artistas involucrados en esa producción se tornó alta", sostuvo.

Los trabajos de Vicentin circulan todos en el exterior. Tarda entre dos y tres meses para terminar un encargue. Nunca antes de eso: "Siempre hay un refinamiento previo a la pieza final. A veces trabajo en dos estatuas a la vez. En ocasiones te dan el diseño específico hecho por un artista conceptual en 2D y hay que seguir un plano, como una viñeta de comic. De ahí sacar la escultura basado en eso. Tenemos cierta libertad para aplicar creatividad, porque en papel funciona perfecto, pero cuando se rotan se tiene que ver bien en 360 grados", describió.

En los lugares indicados

Vicentín, fanático de Thundercats, He-Man y de todo lo que tenga un toque de fantasía, se formó académicamente en la Vancouver Film School de Canadá. En su casa trabaja con tabletas digitales y software 3D en forma remota. Por lo general, las empresas tienen plataformas donde hacen video-correcciones y es en ese lugar que va volcando cada una de sus creaciones.

Asimismo, fue tutor en una escuela de España dedicada a la enseñanza del diseño en 3D, donde tomaba grupos de 3 o 4 alumnos para realizar correcciones en video. "Se puede trabajar desde Santa Fe para el exterior", valora. Aunque aclara: "Saber hablar y escribir en inglés es fundamental. Se puede ser el mejor artista, pero si no se sabe inglés no te van a contratar".

Por otra parte, adelantó que está trabajando en varios proyectos, aunque por contrato todavía no puede develarlos. "Puede surgir más adelante hacer dirección de arte, pero no full time porque cuando se entra en esos puestos controlando, no hay tiempo para hacer arte. Sos más un manager que un artista. Con lo que estoy haciendo ahora estoy más que contento. Si tuviese que elegir otra cosa, no sería más que esto, o dibujante de comics", amplió.

Algunas referencias

Entre sus creaciones más "marketineras" se encuentran Batman (versión "metal" con armadura); accesorios para Superman; el General Zod (supervillano que enfrenta a Superman); Harley Queen (la novia del Guasón); Transformers; y Scarlet Witch (la Bruja Escarlata), entre otros.

"Me encantaría hacer trabajos de Star Wars. Hay empresas para las que trabajo que tienen esas licencias, pero aun no me tocó. Últimamente hago muchas figuras femeninas o robots con armaduras. Por lo general no sabes qué tienen para vos. Te dan el personaje en el momento". Recordó que en Argentina hay muchos especialistas como él, donde Pablo Viggiano y Martín Canale son los pioneros. "Muchos de los tops escultores en esta rama son argentinos y brasileros", resaltó.