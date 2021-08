https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para la triple fecha

Brasil no contará con los jugadores que juegan en la Premier League

Alisson Becker (Liverpool) y Ederson Moraes (Manchester City), el defensor Thiago Silva (Chelsea), los mediocampistas Fabinho (Liverpool) y Fred (Manchester United), y los delanteros Raphinha (Leeds), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City) y Richarlison (Everton) no serán parte del equipo.

El entrenador Tite decidió dar de baja a los nueve futbolistas de Brasil que juegan en la Premier League para los partido que la Selección afrontará en la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Rumbo a Qatar 2022, por lo cual no serán de la partida el próximo domingo frente a Argentina.

Se trata de los dos arqueros Alisson Becker (Liverpool) y Ederson Moraes (Manchester City), el defensor Thiago Silva (Chelsea), los mediocampistas Fabinho (Liverpool) y Fred (Manchester United), y los delanteros Raphinha (Leeds), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City) y Richarlison (Everton).

De esta manera, el plantel del la Selección de Brasil quedará casi diezmado para afrontar los partidos en los cuales visitará a Chile el jueves 2 de septiembre, recibirá a Argentina el próximo domingo y jugará como local frente a Perú el jueves 9.

Hace unos días, Tite había ampliado la convocatoria con jugadores del ámbito local de Brasil y de otras ligas de Europa que no tienen restricciones por la pandemia de coronavirus y ante la polémica que se generó en cuanto a la cesión de futbolistas de parte de los clubes de Inglaterra.

Los que se sumaron a la convocatoria de Tite son: Everson (Atlético Mineiro), Santos (Paranaense) Miranda (San Pablo), Edenilson (Inter de Porto Alegre), Gerson (Olympique de Marsella), Matheus Nunes (Sporting de Lisboa), Malcom (Zenit de Rusia), Vinicius Jr. (Real Madrid) y Hulk (Mineiro). Con información de NA

