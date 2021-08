https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.08.2021 - Última actualización - 12:46

12:39

Dos vehículos fueron atacados en la autopista, a la altura del destacamento policial. Las víctimas denuncian que la zona está liberada

Zona de Perón e Iturraspe Piedras y balazos contra los vehículos en el acceso a la ciudad Dos vehículos fueron atacados en la autopista, a la altura del destacamento policial. Las víctimas denuncian que la zona está liberada Dos vehículos fueron atacados en la autopista, a la altura del destacamento policial. Las víctimas denuncian que la zona está liberada

Desde hace un tiempo entrar o salir a la ciudad de Santa Fe con algún vehículo por la autopista se ha vuelto un drama. De un momento a otro cualquiera puede ser impactado por una piedra o un balazo, con todo lo que eso significa.

Una de las últimas víctimas fue Exequiel (39), quien la tarde del viernes padeció esta dramática experiencia.

"Eran cerca de las 14,30 cuando circulaba a bordo de un VW Gol Trent. Paso el semáforo de Perón e Iturraspe y sigo en dirección a los countrys. Pero a la altura del destacamento policial siento un estallido", dijo el nombrado en diálogo con El Litoral.

Foto: Gentileza

"Algo pegó contra el vidrio de la puerta del acompañante. Para mí que fue un balazo porque no quedó nada dentro del auto. Ya tengo experiencia en esta materia porque el año pasado me pasó algo similar", agregó.

"Como estoy con un problema de salud de un familiar no detuve la marcha. Entonces llegué hasta mi casa, cambié de vehículo y me volví para el sanatorio. En ese momento no me pude ocupar, pero hoy ya fui a hacer la denuncia"

Más adelante Exequiel narró que lo suyo no fue el único caso. "Lo increíble de todo es que un amigo mío, que venía desde Rosario hacia Santa Fe, el mismo día y en el mismo lugar también fue atacado. En su caso creemos también que fue un balazo lo que lo impactó en el parabrisas delantero", opinó.

"Esto que está pasando con los ataques a los vehículos no es nuevo. Son hechos que se reiteran y jamás le dieron una solución. Y eso sin mencionar la cantidad de robos que se producen cerca del semáforo o los troncos que dejan en la avenida de Circunvalación para después asaltarte. Entonces no queda otra que pensar que hay una zona liberada", concluyó.