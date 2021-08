https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.08.2021 - Última actualización - 14:09

14:08

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

(In) seguridad

UN CIUDADANO PREOCUPADO

"Si el ministro de Seguridad aconseja dejar de colocar vidrios en los frentes de los edificios y cambiarlos por muros, es porque estamos MUY PERO MUY MAL. ¿Qué podemos esperar entonces? si ya 'tiró la toalla' el propio ministro... ¿No debería renunciar ya mismo, por no tener otras ideas acerca de cómo enfrentar la inseguridad diaria que tenemos? Digo. Porque no me siento seguro en absoluto. Se supone que deberíamos vivir de otra manera. No se puede justificar el retroceso de una calidad de vida en función de no saber qué hacer ante la delincuencia. No lo puedo admitir. Gracias por el espacio".

****

Soluciones postergadas

VECINOS DE B° EL POZO

"Las calles de nuestro barrio están a la miseria. Rotísimas, con hundimientos, baches de todo tamaño... Los vecinos, cansados de reclamar a la Municipalidad, rellenamos como podemos algunos baches con escombros... Pero, obviamente, es un trabajo insuficiente, un paliativo. Vemos por informes tanto en el diario como en TV, que el intendente Jatón se está ocupando de muchos barrios, haciendo mejoras. ¿Qué pasa con nosotros, que ni siquiera nos nombran? Ni pasan los barrenderos siquiera. Hay montículos de basura por todos lados. ¿Acaso nosotros no pagamos impuestos, o vivimos gratis? Los únicos que hacen algo por el barrio son la gente de la vecinal. Vemos cómo trabajan, pero son muy pocos para semejante barriada y no dan abasto. Para colmo, nobleza obliga, hay vecinos que no solo que no cuidan, sino que afean el barrio; ensucian, dejan montículos de tierra y escombros por todos lados... A esos habría que multarlos directamente. Otros tienen autos chocados, en estado miserable en las puertas de sus casas, no sabemos para qué, ya que ni funcionan esos armatostes. Nos preguntamos si la Municipalidad los podría retirar y llevar a una chacarita... Volviendo al tema de las calles rotas, pedimos por Alejandro Greca, que es súper transitada, por todo tipo de vehículos y especialmente por las dos líneas de colectivos. A la altura del 1000, casi en la mitad de la arteria, hay un hundimiento del asfalto terrible. Hace muchos años que venimos pidiendo por el arreglo de esta calle, especialmente de la cuadra mencionada. Cada vez se hunde más. Parece que hubiera caído un meteorito en ese lugar. Por favor, pedimos que arreglen esa calle, ya que no da más. Pero un buen arreglo, no un parche, porque no sirve".

****

Un chiquero

ALBERTO AGUIAR

"Quiero denunciar el pésimo estado de los ingresos, egresos e instalaciones de Callejón Funes 2700 y su paralela, la calle Alfonsina Storni, al 2700, 2800. Esto es en la Sociedad de Quinteros, donde los días sábado durante la mañana, concurre gran cantidad de personas para conseguir verduras y hortalizas. No hay luz en las calles. Llueven unos milímetros y es un chiquero. La gente se resbala y se cae. Hace falta urgente carretillas de escombros o de pedregullo".

****

Llegan cartas

Hablemos de educación

MIGUEL ÁNGEL REGUERA

El video de la grabación parcial de una clase en una escuela técnica de La Matanza, planteó un debate social acerca del rol del docente, la relación con los alumnos, la función de la escuela pública, etc. Hace años que propongo en diversos ámbitos la necesidad de un Congreso Pedagógico Nacional, donde todos los actores del proceso educativo tengan participación y contribuyan en la definición de políticas al respecto.

En primer lugar habrá que diferenciar problemáticas endógenas y exógenas de la escuela. La situación socio-económica, la redefinición del concepto de familia, la ausencia de los padres en el hogar durante gran parte del día, la influencia de los medios tecnológicos, la utilización de redes sociales, etc. Son todos elementos que no hacen a la institución escolar, pero influyen en sus posibilidades de enseñanza. En las causas endógenas sobre el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje, habrá que considerar la formación de los docentes, los recursos económicos que le permitan capacitarse permanentemente, la articulación entre terciarios de formación docente y las universidades para completar licenciaturas, maestrías y doctorados, la infraestructura escolar, los horarios de clase y extensión de las horas cátedra, la articulación de una currícula que aborde más lo normativo y lo axiológico (pues en los últimos veinte o más años, se ha desviado hacia una formación técnica y/o utilitaria con el argumento de que deben los egresados estar preparados para el mundo laboral menospreciando la formación humanística). Sin dudas es necesario formar personas íntegras desde el aspecto cognitivo, estético, ético y espiritual que reconozcan su individualidad y, a un tiempo, su pertenencia a un colectivo social que convive en base a normas y valores.

Las empresas de turismo, los responsables de la diversión nocturna, las editoriales de libros de estudio y de formación cultural general, los medios de comunicación, las familias, los alumnos como sujetos participantes del proceso, todos, tienen mucho que decir para llegar a acuerdos básicos que permitan la convivencia democrática en nuestro país, evitando así el tono de confrontación que no sirve ni para una clase de historia, ni para un debate político, ni para definir estrategias de desarrollo y crecimiento económico. El tema está instalado, de no abordar esta problemática, escenas como la que vimos se irán agravando, con la consecuente pérdida de salud de los docentes, de los alumnos, de los padres y de nuestra vida democrática.