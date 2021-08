Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un poco de memoria

ALELIO BENÍTEZ DE GUADALUPE OESTE

"Le hago una pregunta a la señora Lidia, de Av. Caputto: quería saber si usted vivió en Marte o dentro de una burbuja durante el gobierno de Menem, de los Kirchner..., porque le echa la culpa a Macri; cuando éste último recibió un país fundido, porque la señora Cristina, Báez, Boudou y compañía se quedaron con la mitad del país. ¿Dónde fueron a parar las bolsas de la Rosadita? La hija de la señora Cristina no trabaja, sin embargo tiene 6 millones de dólares en el banco y ahora los está haciendo trabajar en Cuba en turismo. Lo digo porque sé, porque tengo familiares en Cuba. Aparte en la época de Menem, se dejó a 15.000 personas en la calle cuando cerraron los ferrocarriles; se gastó la plata de los jubilados, nunca les dio un peso. Contrabandeó armas e hizo volar media ciudad de Río Tercero para tapar sus cosas. Y después vino el gobierno de Kirchner que fue el peor que hubo".

****

No sembrar vientos donde hay tempestades

IVONNE SCOTTA

"Quiero agradecer a mi diario de todos los días por permitir a sus lectores, en la página correspondiente, expresar sus ideas, sus críticas, sus pedidos y reclamos por servicios y mucho más. Pero tengo una preocupación, por estos días hay lectores que efectúan denuncias que adjudican a algunos políticos sobre diversos actos y en algunos casos son muy graves en sus contenidos, sin ninguna aclaración sobre su procedencia, si es de un medio responsable o en noticias que proceden de la Justicia. Eso les daría a los lectores confianza y certeza de lo expresado. Creo que en estos momentos preelectorales no aporta nada positivo, que ayude para el difícil trance que vivimos. Y es necesario demostrar que lo que se acusa u ostenta sin duda es la verdad. Y ello se obtiene, como los juicios, con pruebas no con palabras sin sustento. Desde ahí, la verdad nos hará libres. Ante estas actitudes, agreden el derecho constitucional de expresar libremente nuestras ideas. Por favor, dejemos de sembrar vientos donde ya hay tempestades".

****

Coincidencia y apoyo

UNA ASIDUA LECTORA

"He leído críticas a la señora Lidia de Av. Caputto, sobre lo que ella manifiesta en sus mensajes. Es una señora que leo desde hace añares en esta página y me encanta todo lo que expresa. Por lo visto es una persona preparada, pensante, que no se deja embaucar por lo que expresan ciertos medios... La banco en todo lo que dice. ¡¡Siga opinando Lidia!! Somos muchos los que coincidimos con usted, una persona inteligente y con mucha clase. Adelante, felicitaciones y gracias!!!".

****

Llegan cartas

La profesora K: "Una persona que mucho sabe de política"

HUGO MODESTO IZURDIAGA

Las ideas nunca pueden conseguirse a través de la imposición. Gritarle a un estudiante de una escuela, es una falta de respeto. Al hacerlo, lo está humillando y lo dispone a sentirse mal. Con su comportamiento, la señora Laura Radetich demuestra su soberbia ,displicencia y altanería para con el alumnado. Las personas que gritan, solo pretenden controlar a los demás y, queriendo mostrar su autoridad, solo logran confundirlas e intimidarlas.

La maestra en cuestión, debería informarse sobre las recomendaciones y prevención de la enfermedad del Covid-19. Esta se transmite principalmente por el aire . Los científicos dicen que se genera por pequeñas partículas de saliva emitidas por las personas al respirar, hablar "gritar" o toser. Los centros educativos (espacios cerrados) son un ambiente propicio para el desarrollo de este mal. De ahí que hay que extremar los recaudos al máximo, cuando se está en uno de ellos. Por lo cual no es recomendable "levantar la voz" ya que esto aumenta la posibilidad de contagiar a otro individuo en 5 veces más (500%) que si hablara de forma normal. En conclusión: gritar no es saludable.

Por último quiero recomendarle a la señora Laura Radetich una película del año 1967, titulada "Al maestro, con cariño" que rescata la valía de quienes han entregado su vida a la muy noble misión de educar. Y a que la escuela sea un lugar de acogida y cariño que impulse al cambio positivo.