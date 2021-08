Polémica: un británico rescató 150 perros y gatos en Afganistán

En medio de las dramáticas noticias de los últimos días sobre la llegada al poder de los talibanes en Afganistán y la evacuación urgente por parte de las potencias occidentales, una historia llamó la atención: la del exmarine británico Paul Farthing, conocido como Pen, que se negó a ser sacado del país si eso suponía abandonar a los animales a los que daba asistencia en el refugio que él mismo fundó.

Finalmente, este domingo Farthing aterrizó en el aeropuerto londinense de Heathrow a bordo de un avión contratado de forma privada y no un vuelo militar. Sin embargo, los 24 trabajadores de Nowzad, el nombre de la organización benéfica, y sus familias, se quedaron atrás, porque los talibanes no los dejaron pasar hasta el aeródromo pese a que tenían el permiso del Gobierno de Boris Johnson.

The whole team & dogs/cats were safely 300m inside the airport perimeter. We were turned away as @JoeBiden @POTUS had changed paperwork rules just 2 hours earlier. Went through hell to get there & we were turned away into the chaos of those devastating explosions. #OperationArk