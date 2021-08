Venado Tuerto, cerca de las 100 mil dosis aplicadas contra el Covid-19

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.08.2021 - Última actualización - 15:57

15:48

El Hospital Gutiérrez sigue recibiendo entre 1.200 y 1.600 turnos diarios, sobre todo para completar esquemas con AstraZeneca y Sinopharm. Se está a la espera de segundos componentes de Sputnik V y Moderna. Según informaron desde el centro médico provincial, el 70 por ciento de las personas internadas en Terapia Intensiva no están vacunadas.

La campaña de vacunación contra el Covid-19 sigue a buen ritmo en Venado Tuerto. Tanto es así que la última semana cerró con más de 95 mil dosis aplicadas y se espera que en los próximos días se pueda colocar la número 100.000. "Estamos colocando segundas dosis de AstraZeneca y Sinopharm", comentó el director médico del Hospital Gutiérrez, Daniel Alzari, y se está a la espera del arribo de Sputnik V segundo componente y de Moderna, tanto para seguir con combinaciones -completando esquemas de los que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa-, como para adolescentes de entre 16 y 18 años con comorbilidades.

"Estamos en un promedio de 1.200 o 1.600 turnos diarios, todos para completar esquemas", puntualizó Alzari, agregando que el Hospital está recibiendo vacunas "dos veces a la semana o más", lo que les ha permitido sostener esta intensidad con el paso de las semanas. "Estamos muy contentos -continuó- por el trabajo que se viene haciendo, no hemos tenido ningún inconveniente y se vacuna de lunes a lunes, incluso sábados, domingos y feriados".

Según detalló, además de la aplicación de segundos componentes, se logró llegar a los 18 años con la primera dosis, quedando sólo algunos jóvenes para completar con todos los mayores de edad que se inscribieron a través de la página web del Gobierno de Santa Fe.

Asimismo contó que ya no cuentan con Moderna ni Sputnik V segundo componente. "A medida que nos vayan llegando seguiremos completando esquemas. Las dos son muy buenas opciones", disparó.

Consultado sobre dosis de refuerzo, Alzari expresó: "En Argentina aún no se habla de una tercera dosis, como sí ocurre en otros países, porque aparentemente con las dos dosis tenemos un alto grado de protección".

Ocupación en UTI

Por otro lado, el funcionario comentó que el efector cuenta con nueve camas ocupadas en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Covid, de los cuales el 70 por ciento no está vacunado, mientras que el 30 por ciento ha recibido, al menos, una dosis contra el coronavirus. Incluso, destacó que la mayoría de las personas inoculadas presentan "cuadros no tan graves", porque si bien están en cuidados intensivos, no necesitaron ser intubadas, sino que reciben tratamientos de oxigenoterapia a través de cascos Helmet o cánulas de alto flujo.

"Por estos días nos queda una sola cama de UTI disponible, porque la terapia que armamos en uno de los quirófanos la hemos vaciado de pacientes y personal, para dar un poco de descanso al recurso humano. De todos modos, estamos prestos a reactivarla en caso de que se requiera", manifestó Alzari.

Según detalló, "la gran mayoría de los pacientes que están en terapia no están vacunados, con una proporción de 70/30". Y agregó: "Se está internando poca gente, eso quiere decir que la vacunación está dando su resultado. La gente se sigue contagiando, porque tenemos a diario casos positivos, pero que cursan la enfermedad en su casa, con tratamiento ambulatorio y medicamento oral".

Menos internación

El marcado descenso en la cantidad de casos positivos de Covid-19, que llevó a Venado Tuerto a estar por debajo de los 230 activos, se ve reflejado en el Hospital, principalmente en la ocupación de camas clínicas y de terapia intensiva. "Esto no significa que no tengamos más casos, porque a diario recibimos pacientes para evaluar en la guardia, a quienes se les hace un seguimiento ambulatorio, se los interna en la sala clínica o en caso de ser necesario en la Terapia. La atención no se ha detenido nunca. Sí es real que no se da en la forma constante o masiva como en mayo y junio, cuando comenzó la segunda ola", explicó, aunque reconoció que en los últimos días se dio un incremento en la ocupación de la sala clínica, pasando de un paciente a cinco.

Sur24