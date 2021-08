https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.08.2021 - Última actualización - 16:30

16:26

El director de la Región VII, Sebastián Roma, comentó que hay instituciones, sobre todo del nivel secundario, que deberán seguir con el sistema de burbujas por tener cursos numerosos y salones chicos, sin poder cumplir con los protocolos establecidos por el Concejo Federal de Educación.

No cuentan con espacios para respetar el distanciamiento Venado Tuerto: varias escuelas de la región no pudieron volver a la presencialidad plena El director de la Región VII, Sebastián Roma, comentó que hay instituciones, sobre todo del nivel secundario, que deberán seguir con el sistema de burbujas por tener cursos numerosos y salones chicos, sin poder cumplir con los protocolos establecidos por el Concejo Federal de Educación. El director de la Región VII, Sebastián Roma, comentó que hay instituciones, sobre todo del nivel secundario, que deberán seguir con el sistema de burbujas por tener cursos numerosos y salones chicos, sin poder cumplir con los protocolos establecidos por el Concejo Federal de Educación.

Este lunes, la gran mayoría de las escuelas de la provincia de Santa Fe, públicas y privadas, retornaron a la presencialidad plena, dejando atrás el sistema bimodal que venía en vigencia hasta la fecha. Sin embargo, hay instituciones que no cuentan con los espacios necesarios para poder respetar el distanciamiento mínimos establecido por el Consejo Federal de Educación, es decir que por el momento deberán continuar con la alternancia en la asistencia.

En este marco, el director de la Región VII de Educación, Sebastián Roma, explicó: “Esta semana vamos a estar implementando este regreso a la presencialidad plena que, como ya lo aclaró la ministra (de Educación, Adriana Cantero), se va a ir dando de manera progresiva y no será generalizado, sino que sigue respondiendo a la cantidad de alumnos y la dimensión de las aulas porque el protocolo se modificó en un solo aspecto que es la distancia, que era de dos metros y se achicó a 1,5 metro como óptimo, a 0,90 como aceptable y 0,50 como excepcional debiendo cumplimentar una serie de requisitos más”.

Según indicó, esta modificación del protocolo permitirá en la gran mayoría de los casos volver a una presencialidad plena, tanto en el nivel primario como secundario. Aunque reconoció que “nos van a quedar algunos cursos sin volver porque no nos dan las dimensiones, quienes continuarán con el esquema de burbujas”. En caso de que la situación epidemiológica siga mejorando y se establezcan nuevas pautas de convivencia, “quizás podamos volver nuevamente a la normalidad”, pero se irá evaluando con el correr de los días.

“Hace dos meses estábamos sin poder ir a las aulas y ahora logramos la presencialidad casi plena. Esta realidad es muy cambiante, así que debemos hacer un seguimiento de la evolución. Esto también demuestra que el plan de vacunación ha sido muy exitoso y que es necesario poder seguir avanzando”, enfatizó.

El secundario más complicado

Roma a su vez resaltó que “tenemos escuelas grandes con cursos muy numerosos, como la 446 (ex Nacional 1), 206 (ex Normal), 602, que cuentan con aulas de tamaños convencionales. Es difícil dar clases con 40 chicos y con una distancia de 90 centímetros”. Y disparó: “La dificultad principal se da en el nivel secundario, de todos modos vamos a tener un porcentaje alto de cursos que pudieron volver a la presencialidad plena y una minoría que deberá esperar un poco más”

El funcionario a su vez precisó que lo único que cambió en el protocolo es el distanciamiento y que continúa la ventilación de las aulas, la higiene de manos y el uso obligatorio del barbijo. “Creemos que esta es la clave para que no se produzcan contagios dentro de las escuelas que es el otro índice que debemos ir analizando, tratando de evitar que el aumento de chicos en las aulas no genere un impacto en la circulación del virus”, señaló.

Uso de espacios comunes

Consultado sobre la posibilidad de utilizar espacios comunes como pasillos, patios, SUM para el dictado de clases, el director regional de Educación respondió: “Esta es una posibilidad que se planteó desde el principio, pero lo cierto es que la mayoría de las escuelas no hacen uso de estos espacios porque muchas veces no resultan funcionales, más aún sabiendo que con las burbujas se pudieron ir acomodando. De todos modos veremos que sucede ahora, aunque también es real que las instituciones no tienen tampoco muchos espacios disponibles para utilizar”.

Sur24