https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.08.2021 - Última actualización - 17:13

17:06

Aguinaldo para monotributistas de las categorías inferiores; igualdad impositiva de los seis departamentos del norte con las provincias del Norte Grande y dos nuevas universidades nacionales para Santa Fe como los principales proyectos. Cuestiona el sistema del gobierno provincial para lograr el respaldo de intendentes y presidentes comunales.

"Conozco muy bien la provincia y no se puede defender lo que no se conoce" dijo Rossi. Crédito: Luis Cetraro

"Conozco muy bien la provincia y no se puede defender lo que no se conoce" dijo Rossi. Crédito: Luis Cetraro

Pre candidato a senador nacional por el Frente de Todos Agustín Rossi: "No subordinado al gobierno nacional pero tampoco empleado del gobierno provincial" Aguinaldo para monotributistas de las categorías inferiores; igualdad impositiva de los seis departamentos del norte con las provincias del Norte Grande y dos nuevas universidades nacionales para Santa Fe como los principales proyectos. Cuestiona el sistema del gobierno provincial para lograr el respaldo de intendentes y presidentes comunales. Aguinaldo para monotributistas de las categorías inferiores; igualdad impositiva de los seis departamentos del norte con las provincias del Norte Grande y dos nuevas universidades nacionales para Santa Fe como los principales proyectos. Cuestiona el sistema del gobierno provincial para lograr el respaldo de intendentes y presidentes comunales.

- ¿Por qué los santafesinos deben votar a Agustín Rossi para el Senado?

- Destaco las tres principales propuestas que estoy haciendo en la campaña. La primera es la posibilidad de que por primera vez en la historia, los monotributistas puedan cobrar aguinaldo, beneficio que está solamente reglamentado para los empleados en relación de dependencia. Estoy planteando un proyecto de ley para que monotributistas de las categorías más bajas (A, B y C) puedan cobrar aguinaldo. El categoría A es el que factura como máximo 370 mil pesos al año, o sea, 30 mil pesos al mes. Estamos hablando de un medio aguinaldo de 15.000 pesos. Es un sector del mundo laboral que ha quedado en el medio. Ese monotributista por ganar 30 mil pesos no es susceptible de determinados beneficios como la tarjeta Alimentar, pero tampoco tiene los derechos de los trabajadores en dependencia. El Estado tiene que poner una mirada en ese sector. El régimen de monotributo tiene 4 millones de trabajadores y solamente dos millones son monotributistas exclusivos, los otros tienen trabajo u otros ingresos. Los exclusivos son los que no cobran medio aguinaldo. En Santa Fe estimamos que son 200 mil en esa situación. Me entusiasma este proyecto de ley que tuvo una repercusión enorme lo que me hace pensar que cuando estemos en el Senado va a tener rápido trámite para poder implementarlo.

- ¿Con recursos de Anses?

- No, recursos del Tesoro. Estimamos un costo de 60 mil millones de los cuales un tercio vuelve al Tesoro vía impuestos. Serían 40 mil millones al año. Un IFE por mes, implicó 90 mil millones de pesos. El costo anual es menor al 50% mensual del IFE.

También planteamos una igualdad tributaria para los departamentos del norte santafesino con respecto a las provincias del Norte Grande. Santa Fe está en la Región Centro y no participa de las reuniones del NEA y del NOA que ahora están agrupadas en Norte Grande. Estas provincias tienen fuerte articulación con el gobierno nacional y beneficios promocionales impositivos. El último fue una reducción de los aportes patronales de empresas. Esto deja en desigualdad a los departamentos del norte. A una empresa le conviene estar en Selva y no en Ceres, en Chaco y no en Florencia y así sucesivamente. El proyecto de ley dirá que todos los beneficios impositivos, previsionales que tienen, recibiesen o tuvieses en el futuro las provincias del Norte Grande y que sean decisiones de políticas/económicas del gobierno nacional se aplicarán automáticamente a los seis departamentos del norte santafesino.

Planteamos la creación de dos universidades nacionales: Reconquista y Venado Tuerto. Hay que federalizar la educación superior. Reivindico las universidades de cercanía. Soy parte de la generación que viviendo en Vera y terminando el secundario tuvo que resolver ir a Rosario, a Santa Fe, a Resistencia, o a Corrientes. Tenemos hoy un sistema orgulloso de que sea gratuito pero hay que garantizar la accesibilidad a la mayor cantidad de argentinos, esto tiene que ver con la cercanía. Una Universidad Nacional del Norte Santafesino con sede en Reconquista y subsedes en otras ciudades y la Universidad Nacional del Sur santafesino con sede en Venado Tuerto y subsedes en otras ciudades de la zona.

Conozco la provincia. No se puede defender, querer ni amar lo que no se conoce. La conozco de diferentes maneras y desde hace muchos años. Conozco sus maneras, sus realidades económicas y culturales, sus climas, tonadas. Los santafesinos me conocen, saben que soy un dirigente político que tiene convicciones, que no tiene problemas en defender esas convicciones en cualquiera de las circunstancias. Soy franco y el hombre del campo, de industria, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de la ciencia y la tecnología, la cultura y la educación van a encontrar en mí alguien que esté en el Senado de la Nación para defenderlos y que va a seguir -como lo hice siendo diputado nacional- recorriendo la provincia y viendo cada uno de los problemas que tengan los santafesinos en cada uno de los rincones de la provincia.

- ¿No obediencia ciega al gobierno nacional?

- Tengo absolutamente claro que la primera tarea es defender los intereses de la provincia de Santa Fe, de los santafesinos. Soy senador de la provincia y los senadores representan a la provincia, al territorio que es más que el gobierno; no subordinado al gobierno nacional pero tampoco empleado del gobierno provincial. Hay que defender los intereses de la provincia. La provincia es más que el gobierno: son sus empresas, su sector agropecuario, su ciencia, su ciencia, su tecnología, su cultura. Es una provincia de clase media. También son sus obras de infraestructura que en gran parte están en manos de la nación. La autovía 33 y 34 y hay que poner la mirada sobre la 11 -sobre todo el tramo Santa Fe - San Justo- que alguna vez con Celia Arena, cuando éramos diputados, colocamos dentro del presupuesto. También todo lo que significa lograr el acceso al gas al norte para cambiar el modelo productivo de esa zona.

- ¿Es candidato del gobierno nacional?

- El presidente emitió un apoyo. No me preocupa. Nunca para ser candidato en la provincia fui a Néstor, a Cristina, a Alberto a pedirles que me apoyen. Me siento integrado al proyecto que encabezan Alberto y Cristina, me siento representado en sus liderazgos, soy defensor de esos liderazgos y de las mejores políticas que han llevado adelante. Soy un imitador si se quiere. La propuesta del aguinaldo es ampliar derechos como hizo Cristina con la AUH. Fui a tocarle la puerta a Néstor Kirchner en septiembre de 2002. El año que viene voy a cumplir 20 años de kirchnerismo, tengo mayoría de edad. Desde ese día adherí al sistema de ideas, de valores, a su forma de trascendencia dentro de la política. Voy a seguir estando. Seguiré en el mismo lugar más allá de una foto o del posicionamiento de una elección interna en la provincia de Santa Fe.

- ¿Tiene miedo al fraude?

- Estoy atónito con la cantidad de cosas que están sucediendo en la provincia de Santa Fe. Sé que hay una presión -vulgarmente un apriete- sobre intendentes y presidentes comunales. Sé que hubieron reuniones de funcionarios del gobierno y dirigentes de la otra lista con intendentes a los que les hicieron dejar el teléfono afuera para que nadie grabe. Allí les dijeron que habrá un semáforo el 13 de septiembre. Aquellas municipios o comunas donde nos ganen 80 a 20 tendrán luz verde y recibirán obras dos años; los que empatemos tendrán semáforo amarillo y donde ganemos nosotros tendrán semáforo rojo. Es un apriete que nunca ví en 40 años de vida política del peronismo en Santa Fe. Dicen que son la nueva política pero en realidad son peor que los conservadores de la década del 30 donde te daban una zapatilla antes y otra después. Les tienen prohibido a los intendentes y presidentes comunales recibirnos, darle un like a publicaciones nuestras. Abrazo a todos los intendentes y presidentes comunales. Decirle que estén tranquilos que seguramente el 12 de septiembre este yugo al que los somete el perottismo va a terminar porque vamos a ganar y a construir un peronismo distinto en Santa Fe con mayores libertades y respeto a cada uno de ellos. Esta actitud me hace pensar que están dispuesto a todo para la elección. Tengo miedo al fraude, a que falten votos nuestros en el cuarto oscuro. Me dicen que hay un acuerdo con un sector del Pro para cuidarse los votos y hacer desaparecer los nuestros. Estoy haciendo todos los esfuerzos para fiscalizar la provincia pero estoy viendo cosas que nunca ví y que nunca creí que iba a ver cuando promocionaba la candidatura de Perotti en Santa Fe.

Fabiola

- ¿Cómo vio la foto del cumpleaños de Fabiola?

- Fue una falta ética grave del presidente. Hay que pedir disculpas, perdón; el presidente ya lo hizo. Ya está, estuvo mal, está claro que estuvo mal como lo estuvieron los vacunatorios Vip - yo me vacuné en mi turno y en la última semana me coloqué la segunda dosis. Esas cosas no empatizan con la gente, con el sufrimiento que ha tenido la sociedad. El presidente ya se disculpó, dijo que nunca debe volver a suceder pero es un hecho que no debió haber sucedido nunca.

Atónito

En parte de la charla, Agustín Rossi dice estar "atónito con la cantidad de cosas que están sucediendo en la provincia de Santa Fe. Sé que hay una presión -vulgarmente un apriete- sobre intendentes y presidentes comunales. Sé que hubieron reuniones de funcionarios del gobierno y dirigentes de la otra lista con intendentes a los que les hicieron dejar el teléfono afuera para que nadie grabe. Les dijeron que habrá un semáforo el 13 de septiembre. Aquellas municipios o comunas donde nos ganen 80 a 20 tendrán luz verde y recibirán obras dos años; los que empatemos tendrán semáforo amarillo y donde ganemos nosotros tendrán semáforo rojo. Es un apriete que nunca ví en 40 años de vida política del peronismo en Santa Fe. Dicen que son la nueva política pero en realidad son peor que los conservadores de la década del 30 donde te daban una zapatilla antes y otra después. Les tienen prohibido a los intendentes y presidentes comunales recibirnos, darle un like a publicaciones nuestras. Abrazo a todos los intendentes y presidentes comunales. Decirle que estén tranquilos que seguramente el 12 de septiembre, este yugo al que los somete el perotismo, va a terminar porque vamos a ganar y a construir un peronismo distinto en Santa Fe con mayores libertades y respeto a cada uno de ellos. Esta actitud me hace pensar que están dispuesto a todo para la elección. Tengo miedo al fraude, a que nos falten votos en el cuarto oscuro. Me dicen que hay un acuerdo con un sector del Pro para cuidarse los votos y hacer desaparecer los nuestros. Estoy viendo cosas que nunca ví y que nunca creí que iba a ver cuando promocionaba la candidatura de Perotti en Santa Fe.