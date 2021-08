Se terminó la guerra: finalmente, las tropas de Estados Unidos se retiraron de Afganistán

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que concluyó la retirada de tropas y ciudadanos en Afganistán, dejando el país en manos de los talibanes, sus enemigos de 20 años, al final de la guerra más larga en la historia estadunidense.

"El último avión C-17 despegó del aeropuerto de Kabul el 30 de agosto" a las 23:59 horas, tiempo de Afganistán (15:29 horas, tiempo de Washington), declaró el general Kenneth McKenzie en una conferencia de prensa.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby and @CENTCOM commander, Marine Corps Gen. Kenneth F. McKenzie Jr., hold a news briefing at the Pentagon. https://t.co/1K6jZV6Sni