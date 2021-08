Sabrina Rojas y el Tucu López confirmaron su romance

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Después de que comenzaran a circular rumores de su supuesto amorío tras separarse de Luciano Castro y Jimena Barón respectivamente, la actriz y el bailarín se mostraron muy enamorados.

de que se los vinculara románticamente, Sabrina Rojas y el Tucu López se mostraron juntos públicamente por primera vez y confirmaron las especulaciones sobre su amorío.

Mientras que la reconocida actriz terminó su relación con Luciano Castro tras 10 años juntos y dos hijos en común, Esmeralda y Fausto, el Tucu se encontraba soltero después de su corto romance con Jimena Barón durante 2020.

Hace tan solo unas semanas, el bailarín se refirió a los rumores que los vinculaban: “Tenemos mucha gente en común, coincidimos hace poco en un lugar en Palermo, pero solo coincidimos. No tenemos una relación. A raíz de esto hablamos con ella un poco y dijimos: ‘¡Qué loco lo que están diciendo!’. No mucho más que eso”.

El ex novio de La Cobra esquivó cualquier dicho que lo relacione con Rojas: “En la vida uno no puede estar adivinando qué sucede y qué no... Me gusta mucho conocer a gente en general, vincularme con seres de bien, me parece que es algo que todos deberíamos hacer”.

De acuerdo a la intérprete, su amistad con López comenzó cuando ella lo fue a ver a su obra de teatro: “Pagué mi entrada, fui con mis amigas. Estábamos en casa, un día dijimos vamos a ver Sex, compramos las entradas y fuimos. Consta que pagué la entrada. Es un mito que alguien mi invitó, eso no es verdad”.

A pesar de que ambos desmintieron todos los rumores de amor, Farándula Show compartió un video de la pareja caminando abrazados en la calle junto a dos amigas mientras que se dan tiernos besos.