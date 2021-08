https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.08.2021 - Última actualización - 22:35

22:33

Ocurrió en la cancha del club Imperatriz, cuando jugaba contra 4 de Julio. Afortunadamente no hubo heridos

Por el temporal Una tribuna se derrumbó durante un partido de la Serie D de Brasil Ocurrió en la cancha del club Imperatriz, cuando jugaba contra 4 de Julio. Afortunadamente no hubo heridos Ocurrió en la cancha del club Imperatriz, cuando jugaba contra 4 de Julio. Afortunadamente no hubo heridos

Una tribuna se desplomó a metros de los futbolistas durante el encuentro entre Imperatriz y 4 de Julio por la Serie D de Brasil. Afortunadamente no se registraron heridos.

Un fuerte temporal azotaba la ciudad de Imperatriz mientras el conjunto local recibía a 4 de Julio en el Estadio Frei Epifanio d’Abadia, lo que provocó el derrumbe de una parte de las tribunas, generando pánico entre los presentes.

El techo de la tribuna se desplomó y llegó a golpear parte del banco de suplentes de 4 de Julio, pero de milagro el cuerpo técnico y jugadores ya se habían alejado por la tormenta.

Al no haber público no se registraron ni víctimas fatales ni heridos. “Salté, me golpeé la espalda, la reja venía hacia nosotros. Todos salieron ilesos, pero fue desesperación”, aseguró Gilmar Bahía, futbolista de 4 de Julio.

El comunicado del club:

EL HECHO:

La Sociedad de Deportes Imperatriz ha anunciado que el partido frente al equipo del 4 de julio se detuvo debido a un fuerte viento, que lamentablemente sacudió la estructura de nuestro Fray Epifânio, provocando el colapso de parte del techo. También les informamos que nadie resultó herido. Todo el mundo está bien y el estadio está aislado.

SOBRE EL JUEGO:

El partido se detuvo a los 30 minutos y 48 segundos de la segunda parte, y el evento fue informado en el acta. Según el árbitro del partido, no pudo finalizar el partido, ya que la detención se produjo por una causa natural. Defensa Civil y Bomberos vetaron cualquier posibilidad de que el partido continuara en Frei.

DECISIÓN:

Imperatriz se puso inmediatamente en contacto con la federación maranhense en la persona del coordinador de la competición Hans Nina y el presidente Antônio Américo, que ya se encuentran en conversaciones con el departamento de competición de la CBF, para que la confederación analice las posibilidades de continuar o no el partido.

Cuando tengamos más información, se lo haremos saber a todos.