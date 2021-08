Buscan a Ignacio Damiano, un niño de 13 años que desapareció en Liniers

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sus padres se contactaron con él por última vez este lunes a las 17, cuando se iban a encontrar a la salida de la escuela. Desde el establecimiento confirmaron que nunca se presentó.

Las autoridades policiales buscan intensamente a un niño de 13 años identificado como Ignacio Damiano, quien desapareció en las últimas horas, cuando salió de su casa para dirigirse a la escuela San José, ubicada en el barrio porteño de Liniers.

De acuerdo con los primeros datos que trascendieron, el menor fue visto por última vez en la intersección de las Alberdi y Larrazábal, donde efectivos de seguridad encontraron su mochila abandonada. El adolescente mide aproximadamente 1,60 metro y vestía el uniforme del establecimiento educativo.

“Buscamos a Ignacio Damiano, de 13 años de edad al momento de su ausencia, visto por última vez el 30/08/2021 en Liniers, CABA. Si tenés información sobre su paradero o podés aportar algún dato, comunicate al 134″, publicó en su cuenta de Twitter el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Se fue a la escuela esta mañana y desde entonces desapareció. Desde la escuela nos confirman que nunca llegó”, explicaron los familiares del chico en las redes sociales, y pusieron a disposición los números 11-3296-6089 y 11-5882-0266 para que cualquier persona con datos sobre su paradero se comunique.

Según se sabe hasta el momento, Damiano habría estado jugando al fútbol hasta las 17 de este lunes en unas canchas cercanas al colegio y su celular fue hallado dentro de un tacho de basura de la zona.

Durante el mediodía iban a cruzarse en Larrazábal y avenida Alberdi para después ir hasta la escuela, pero, al no verlo en ese lugar, la mujer se dirigió hasta la institución educativa, situada en Murguiondo al 1000, donde le precisaron que el alumno no había ingresado al establecimiento.

“Ignacio hoy salió para la escuela, pero no fue, se rateó, me dicen sus compañeros que se fue a jugar a la pelota a una placita que está acá cerca. Me mandaron una alerta de la escuela y, como supe que había faltado, lo llamé, le pregunté dónde estaba y me dijo que estaba saliendo de la escuela”, explicó la madre a El Trece.

La mujer precisó que cuando lo estaba yendo a buscar junto a su marido al lugar que les indicó el chico, ella recibió un llamado del colegio en el que le comunicaron que “una señora había encontrado su mochila tirada” y poco después habló con la mamá del compañero que lo vio por última vez, quien le dijo “que su hijo sí había llegado a su casa y que se tomó el colectivo sin él”.

“No sé dónde está, si está escondido, si se lo llevaron. Sé que hablé con él a las 17, que dijimos de encontrarnos en el cruce de Larrazábal y Alberdi, me vine con su papá a buscarlo y estamos desde esta tarde buscándolo. No sé si no tuvo plata en la SUBE para volver, si tuvo algún problema. Lo están buscando por todos lados, la Policía de la Ciudad, la Policía Federal. Es un nene completamente sano y sin problemas”, sostuvo.

Señaló que “es mucho tiempo para que sea una travesura y tiene apenas 13 años” y contó que ya le entregaron el celular de su hijo y que “el hermano mayor lo desbloqueó y no vio ningún mensaje raro”.

“Yo realmente espero que esté asustado por la macana que se mandó y que se de cuenta de que en este momento eso no tiene ninguna importancia y que necesitamos que se comunique con alguien para que sepamos que está bien”, agregó.

Por otra parte, decenas de personas se concentraron en la puerta del colegio San José para reclamar por su aparición: “Nosotros somos papás autoconvocados de distintos lugares. Acá hay padres de varios chicos del colegio que vinieron para ayudar. Queremos dar el mensaje a Ignacio que si esto es una travesura, si algo de su edad, que vuelva, que no pasa nada que vamos a estar todos más tranquilo; pero si no lo es, un nene de 13 años no puede estar pasando toda la noche fuera de su casa y las autoridades tienen que intervenir rápido”, expresó ante Crónica TV una de las manifestantes que estaba en el lugar.