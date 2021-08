Inundaciones en India dejan al menos 400 mil desplazados

Las autoridades de los estados de Bihar y Assam informaron que hay más de 12.000 personas en campamentos de emergencia.

Al menos 400.000 personas se han desplazado en India debido a las severas inundaciones y crecidas de ríos por lluvias torrenciales que afectan varios estados del noreste de India.

Según los gobiernos de los estados de Assam y Bihar, las lluvias de las últimas semanas han provocado desbordamiento del río Brahmaputra y otros ríos obligando a miles de personas a abandonar sus casas y movilizarse a zonas más altas.

Algunos pueblos registraron inundaciones de hasta dos metros. Los expertos consideran que las inundaciones que cada año afectan a la región se agravan debido al cambio climático.

Motivado a la subida de los niveles de agua, las autoridades liberaron el agua de una represa, por temor a que las paredes colapsan.

