El delantero cambia el Osasuna de España para jugar en el fútbol de Brasil y firmó un vínculo con el club paulista hasta finales del 2022.

Compartirá equipo con dos compatriotas Jonathan Calleri, nueva incorporación del San Pablo El delantero cambia el Osasuna de España para jugar en el fútbol de Brasil y firmó un vínculo con el club paulista hasta finales del 2022.

El delantero argentino Jonathan Calleri es nuevo jugador del San Pablo de Brasil, dirigido por su compatriota Hernán Crespo, hasta fines de 2022, tras el acuerdo al que llegó el club paulista con Deportivo Maldonado, entidad de Uruguay que posee los derechos económicos del jugador, señaló la prensa de Brasil.



Calleri, quien se inició en All Boys (2013-2014)y luego jugó en Boca Juniors (2014-2015), en donde jugó 45 partidos y marcó 16 goles, tendrá su segundo paso por San Pablo en donde actuó en 2016 jugando 31 encuentro y convirtiendo 16 tantos.

La negociación comenzó en julio, pero el acuerdo cayó debido a los valores solicitados por el club uruguayo, entonces interesado en vender los derechos de Calleri. Sin encontrar otros interesados, el argentino volvió a la agenda del San Pablo la semana pasada, en vísperas del cierre del libro de pases en Brasil, esta vez a préstamo.



De esta manera, Calleri, quien llega proveniente del Osasuna de la España, se suma en el equipo brasileño a los argentinos Emiliano Rigoni y Martín Benítez, señaló Globo Esporte.



"Nunca había recibido un cariño igual. Cuando me fui, sabía que algún día iba a volver, ustedes no me abandonaron. Soñé muchas veces con ese reencuentro en el Morumbí y ese sueño se hizo realidad" dijo el argentino en un videom oficializado su regreso.



Calleri además jugó en West Ham de Inglaterra (2016-2017) y Unión Deportiva Las Palmas (2017-2018), Deportivo Alavés (2018-2019), Espanyol (2019-2020), todos de España. En Europa Calleri totalizó 157 partidos, sumó 33 goles, con un promedio de 0,21.

