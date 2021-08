Robo y daños en una peluquería y vinoteca en barrio Mariano Comas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata del negocio Primos Mou. Tras cortar candados y violentar una reja delincuentes robaron dinero, un televisor y elementos de la peluquería.

El hecho ocurrió en la semana que el negocio cumple 1 año de su apertura. "No tenemos nada que celebrar", dijo Adrián a El Litoral.

"Justo en la semana donde nos disponíamos a festejar el primer año desde que abrimos, nos pasa esto. La verdad que ahora no hay nada que celebrar", dice con amargura Adrián, uno de los dueños de Primos Mou; vinoteca y peluquería que fue vandalizada en la madrugada del martes.

Fue cerca de las 5 de este martes cuando uno o más delincuentes ingresaron al local ubicado en San Jerónimo 3600, casi esquina con Cándido Pujato, en el corazón de barrio Mariano Comas de la ciudad de Santa Fe.

Con absoluta osadía los ladrones primero cortaron dos candados, luego levantaron una reja y finalmente violentaron la cerradura de una puerta blíndex que les permitió el acceso al lugar.

Una vez en el interior del local sustrajeron un televisor y una importante suma de dinero que estaba guardada en la caja, y que tenía como destino el pago a un proveedor que debía pasar en la fecha, según narró Adrián en diálogo con El Litoral.

"Que te llevan la plata claro que duele. Pero lo peor es que se llevaron todas las herramientas de trabajo de la peluquería, que son muy costosas. El dinero de última lo generas y te recuperas. Pero si me sacás las herramientas para generar el dinero... entonces estamos en problemas", reflexionó.

"Lo que llama la atención es que el que entró (no sé si fue un tipo o varios) tuvo tiempo de hacer de todo, pese a que estamos en una zona bastante transitada. Estamos a una cuadra de bulevar y casi frente a la Universidad del Litoral y sin embargo te entran igual. No sé aun si me llevaron algo de mercaderías en vinos, porque revolvieron todo y todavía estoy revisando".

Por último Adrián recordó que este hecho sucedió "justo cuando estamos a una semana de cumplir un año que abrimos. Es el peor regalo de cumpleaños que pudimos tener", sentenció