Nació en Venado y 47 años después sigue buscando a su hermana gemela

Lorena vive en Arias, aunque nació en Venado Tuerto en 1974, según la partida de nacimiento hallada en Santa Fe capital. Su papá le dijo, cuando creyó morir, que ella tenía una hermana gemela. Hoy quiere hallarla para rearmar su propia historia.

Por Jorge Pavia

Lorena nació en julio de 1974 en Venado Tuerto, aunque fue inscripta en el Registro Civil en 1979. Hasta

Lorena, a los 7 años.Foto: Sur 24

los ocho años no tuvo DNI, y a esa edad no le pareció tan extraño, pero de grande, cuando su padre, estando muy enfermo y temiendo morir, decidió contarle que tenía una hermana gemela separada de ella al nacer, se dio cuenta de que había detalles de su historia que no cerraban.

Hoy, a sus 47 años, silenciosamente, para no herir a las personas que son su familia desde siempre (mamá y hermana), busca completar su identidad a través de su gemela perdida.

"A los 38 años, pensando que moría, papá me contó que yo tenía una hermana gemela llamada Ana. En aquel momento me dijo que vivía en Rosario o Buenos Aires y que todos los meses llamaba por teléfono para hablar con él a la comisaría de Cavanagh, donde él nació", contó Lorena a Sur24.

Lorena a los 30.Foto: Sur 24

"Quiero conocerla, saber de su vida, cómo la pasó, qué hace...", añoró. Si bien el dato que tenía sobre su gemela es que viviría en alguna ciudad populosa y que es bioquímica, en Venado le pasaron cosas que acrecentaron las esperanzas del reencuentro. "Una vez, en una boutique, me confundieron con alguien, me hablaban como si me conocieran de toda la vida y yo jamás había visto a esa persona. En otra oportunidad, estando internada en el Sanatorio San Martín, me confundieron seguramente con ella, porque me recriminaron que estuviera acostada en lugar de trabajar, lo que afianza el dato sobre su profesión (bioquímica)".

Más dudas que certezas

Para Lorena nada fue fácil, desde conseguir los papeles de su nacimiento hasta conocer su verdadera identidad, es una lucha que viene librando desde hace largo tiempo, apuntalada por su voluntad, pero con pocas certezas. Aun así no claudica.

"Mi nacimiento está registrado el 10 de julio del '74 en el Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto. Cuando necesité la partida de nacimiento fue todo un tema, porque no la podía encontrar; mi papá decía que estaba en Cavanagh, pero no era así, tampoco en Arias. Pregunté en todos lados, hasta que apareció en Santa Fe capital. El abogado que había hecho los supuestos papeles de adopción -míos y de mi hermana- era de Guatimozín e intenté hablar con él, pero es un hombre grande que ya no ejerce. Sus hijos me dijeron que no me quería atender y que en realidad no se había abierto ningún expediente sobre mi caso, porque yo seguí viviendo con mi papá biológico. Tampoco hay nada sobre mi hermana".

Lorena hoy.Foto: Sur 24

En el medio de la búsqueda de su identidad, Lorena descubrió irregularidades, llamativas e intrigantes, como el DNI 'trucho' que tenía, y que luego de encontrar su partida de nacimiento pudo regularizar. "Estoy casi sin recursos, no tengo una foto de mi hermana gemela, no sé cómo se llamaba mi mamá biológica, lo único que sé es que nací en Venado, en el '74, aunque estoy anotada en el '79. Estuve hasta los ocho años sin documento, hasta que ese mismo abogado me hizo uno que aparentemente era apócrifo y me lo 'acomodaron' en la Municipalidad de Arias".

En cuanto a la posibilidad de algún día, por fin, conocer a su hermana gemela, las expectativas de Lorena no son demasiadas, aunque no se resigna: "Soy creyente y sé que Dios, cuando deba ser, me la va a presentar", cerró.