https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 31.08.2021 - Última actualización - 9:30

9:26

El precandidato a Concejal por la lista “Unidos Podemos” dentro de la interna del Frente de Todos plantea como una de sus principales propuestas al Plan “Salud 24 Hs.” para que los dispensarios de la ciudad estén abiertos y atendiendo durante todo el día, todos los días.

Primer Nivel de Atención Lucas Maguid: "La gente necesita que los dispensarios estén abiertos las 24 hs" El precandidato a Concejal por la lista “Unidos Podemos” dentro de la interna del Frente de Todos plantea como una de sus principales propuestas al Plan “Salud 24 Hs.” para que los dispensarios de la ciudad estén abiertos y atendiendo durante todo el día, todos los días. El precandidato a Concejal por la lista “Unidos Podemos” dentro de la interna del Frente de Todos plantea como una de sus principales propuestas al Plan “Salud 24 Hs.” para que los dispensarios de la ciudad estén abiertos y atendiendo durante todo el día, todos los días.

Lucas Maguid, nieto del histórico dirigente sindical de UPCN Alberto Maguid, es precandidato a Concejal de la ciudad de Santa Fe por la lista “Unidos Podemos”, que compite dentro de la interna del Frente de Todos. Uno de los ejes de su campaña es la salud, dentro del cual propone como política central el Plan “Salud 24 Hs.”, que busca que los dispensarios de la ciudad estén abiertos las 24 hs. del día, los 365 días del año.

“Según un informe del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, actualizado al 1 de marzo de 2021 – afirma Maguid –, en la ciudad de Santa Fe existen 46 Centros de Salud de Primer Nivel de Atención. Estos centros se caracterizan no sólo por el nivel de atención que brindan, que es el nivel primario en medicina general y también en diversas especialidades y funciones (enfermería, vacunatorio, odontología, psicología, ginecología, pediatría, extracción de sangre, dispensa de medicamentos, etc.); sino también por ser centros de salud de cercanía, ya que se encuentran en el corazón de los barrios de la ciudad y son, sin lugar a dudas, la primer y más inmediata alternativa en materia sanitaria para los vecinos y vecinas que habitan en los barrios de nuestra ciudad”.

Sin embargo, Maguid observa que, “ese mismo informe refleja que, a excepción de uno de esos Centros de Salud, más conocidos por todos como dispensarios, el resto en general abren de lunes a viernes y en horario matutino”. Al respecto, agrega: “Caminando los barrios hemos podido comprobar que efectivamente es así. En Barranquitas Oeste, por ejemplo, un sábado a media mañana nos encontramos con el dispensario cerrado. En Barrio Los Troncos, los vecinos nos dijeron que hay veces que el dispensario abre solo una hora y no todos los días”.

Foto: Gentileza

“Salud 24 Hs.” es un proyecto de larga data: “El espacio político al que represento hace años que viene machacando con este proyecto, y esto es así porque desde hace años la situación es la misma. La falta de atención en los dispensarios hace que colapsen las guardias de los grandes hospitales, pero además atenta contra el derecho humano de acceso a la salud que toda persona tiene. La atención de la salud primaria es fundamental, porque permite atender situaciones que tal vez no presentan complejidad o gravedad, pero que hacen a la calidad de vida y a la vez previene que esas situaciones se agraven. Conocemos casos concretos de vecinos que han perdido la vida por presentárseles una situación de salud durante el finde semana, o a la noche. Es una injusticia que debe dolernos que los vecinos y vecinas socialmente más postergados tengan que pasar por situaciones así. Además, es una especie de contrasentido, porque la enfermedad no tiene días ni horarios”.

“Por eso – continúa Maguid – nosotros vamos a seguir insistiendo con Salud 24 Hs. hasta que sea realidad, porque los vecinos de los barrios más postergados necesitan tener acceso a la salud primaria durante todo el día, todo el año. También proponemos que a cada dispensario lo acompañe un destacamento policial, porque sabemos bien que el miedo a la inseguridad a veces es más grande que a la enfermedad, y porque el personal de la salud tiene que poder ir a trabajar en condiciones de seguridad”.

Sobre la cuestión del personal de la salud, Maguid agrega: “La verdad es que estamos ante una oportunidad histórica y corremos el riesgo de desperdiciarla. La pandemia ha demostrado claramente que necesitamos un sistema de salud robustecido. Sin embargo, el gobierno provincial, que ha contratado a nuevo personal de salud durante la pandemia para hacer frente a la crisis, hoy los está despidiendo. Esto nos parece, en primer lugar, una falta moral grave. ¿A quién se le ocurre darles la espalda a aquellos y a aquellas que han puesto en riesgo su vida para cuidar la nuestra? Pero, por otro lado, es también un grave error estratégico. Esta es la oportunidad precisa para incorporar definitivamente al Estado a ese personal de la salud y enviarlo a los dispensarios para ampliar su capacidad de cobertura. Es un círculo virtuoso en el que ganan todos, pero hace falta la decisión política”.

En materia de decisión política, Maguid advierte: “Hoy existe una discriminación por parte del Estado provincial a la ciudad de Santa Fe. Mientras que a Rosario el Estado le da 4 mil millones de pesos anuales para destinar a salud, a Santa Fe le da 0 pesos. Esto permite que el Municipio de Rosario, por ejemplo, invierta en cada habitante 100 veces más que el Municipio de Santa Fe en materia de salud. Así, mientras que Rosario destina un poco más $ 11.000 per cápita, Santa Fe apenas destina $ 170. Por supuesto no pretendemos que se le saquen recursos a Rosario, pero sí aspiramos a que se destinen recursos a Santa Fe. La ciudad de Santa Fe no sólo atiende a quienes habitan en su geografía, sino que recibe pacientes de todo el norte provincial e incluso de provincias de hermanas”.

También hay que señalar que la Municipalidad de Santa Fe no tiene una Secretaría de Salud. Rosario no sólo que la tiene, sino que en ella invierte el 25% de su presupuesto, contra el 0,7% que Santa Fe invierte en la materia. Pero si queremos dejar de lado la comparación con Rosario, podemos mirar a Rafaela y ver que también tiene una Secretaría de Salud, a la cual destina un 3% de su presupuesto. Estamos convencidos de que es hora un cambio de paradigma en materia municipal, asumiendo que el Municipio también tiene responsabilidades sobre la salud de sus habitantes”, finalizó el candidato de Unidos Podemos.