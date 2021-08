https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 31.08.2021 - Última actualización - 12:52

12:33

El tenista británico acusa al griego de hacer tiempo y demorar la reanudación de los juegos cuando el marcador es favorable para su rival.

Tras caer en primera ronda Murray criticó a Tsitsipas: "Le he perdido el respeto" El tenista británico acusa al griego de hacer tiempo y demorar la reanudación de los juegos cuando el marcador es favorable para su rival. El tenista británico acusa al griego de hacer tiempo y demorar la reanudación de los juegos cuando el marcador es favorable para su rival.

Este lunes se vivieron momentos incómodos en el partido entre el escocés Andy Murray y el griego Stefanos Tsitsipas. Encuentro que finalizó en cinco sets a favor del actual número tres del mundo.

Tsitispas fue criticado en varias oportunidades por los tenistas que lo acusan de hacer tiempo cuando se encuentra en momentos determinantes de un juego y esta vez ocurrió, ante esto Murray no dudó en referirse al tema, ya que se tomó un largo período en el baño o cambio de raqueta y por lo cual expresó "Creo que es un jugador brillante. Creo que es genial para el juego, pero no tengo tiempo para eso. Le he perdido el respeto".

Enojado por la situación vivida, el tenista britanicó enfatizó "Es simplemente decepcionante porque siento que influyó en el resultado del partido. No estoy diciendo que necesariamente gane ese partido, pero influyó en lo que sucedió después de esos descansos".

Al ser consultado por lo sucedido, Tsitispas respondió "No creo que haya roto ninguna regla. Estoy siguiendo las reglas y me apego a lo que dice la ATP que es justo, entonces el resto está bien. Si hay algo que tiene que decirme, deberíamos hablar los dos para entender qué salió mal".