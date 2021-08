https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Paso de los Libres Corrientes: condenado a 16 años de prisión por el crimen de un joven

Luego del juicio oral que comenzó el 20 de agosto en el Tribunal Oral Penal de la localidad correntina de Paso de los Libres, se condenó a un joven a 16 años de prisión por el homicidio de Exequiel Insfrán de 20 años ocurrido el 12 de diciembre del 2020 en la localidad de Monte Caseros.

Tras la primera audiencia, el juicio continuó el martes 24, en Paso de los Libres el segundo encuentro con ronda testimonial y en la mañana del miércoles 25, se desarrolló la tercera audiencia donde el tribunal declaró culpable al homicida de Exequiel. Se trata de “Serrucho” Centurión, quien fue hallado culpable del delito de homicidio simple.

Este lunes, familiares y amigos de la víctima se autoconvocaron frente a las instalaciones de la Fiscalía del Juzgado de Instrucción de Monte Caseros, en apoyo a los padres de Exequiel que estuvieron presentes en el juicio en Paso de los Libres, para conocer la sentencia.

Claudia Benítez, madrina del joven asesinado, expresó a un medio local: “Recién se comunicó la mamá y nos dijo que la condena fue de 16 años. Estamos felices porque se hizo justicia y esto no se queda en vano, en la nada. Nos costó muchísimo, gracias a todos los que nos acompañaron, desde el primer momento nunca estuvimos solos, nos apoyó la Fundación Miguelito Rosbaco, sus familiares, sus amigos y los nuestros”.

Claudia manifestó: “Gracias a los amigos de Exequiel, los hermanos, sus papás que no descansaron en ningún momento y les fue muy difícil, pero ahora Exequiel podrá descansar en paz y nosotros estamos confortados de que haya una pena y que no vuelva a pasar otro caso como el de Miguelito y el de Exequiel, queremos tener jóvenes que puedan salir, disfrutar y no ser asesinados”.

“Creo que nuestra lucha tuvo los resultados que esperábamos y agradecemos a la dra. Abraham que dio todo, luchó, fue una excelente profesional y muy comprometida, además es una persona que fue abogada y también estuvo con nosotros en todo momento al igual que la familia Rosbaco, no hay palabra para agradecer”, dijo la madrina.

Finalmente indicó: “Estamos conformes con la pena, a pesar de que a Exequiel no lo vamos a recuperar, esto sirve para que se sepa que si asesinan a un chico hay justicia, no creíamos que lo íbamos a lograr, pero luchamos para conseguirlo y así fue. Esto es un logro de todos, un logro de justicia”.