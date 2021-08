Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

ORLANDO GIOVANDO

"¿A qué hora atiende la Municipalidad? Estoy llamando a Derechos Ciudadanos, siendo jueves, 7.35 de la mañana. No atienden. ¿Significa que en esa oficina no hay nadie trabajando? Nadie hace nada en nuestra bendita ciudad".

Un arreglo mal hecho

SERGIO ÁLVAREZ

"Al intendente Jatón: quiero informarle de un trabajo mal hecho, porque aún no está terminado. Es en Salvador del Carril y Gral. Paz, sobre Gral. Paz: un bache terrible, pero tan mal arreglado que el agua no corre, no llega a la boca de tormenta que está sin terminar, cita en la misma esquina. Falta arreglar la entrada de la boca de tormenta. Ya se liberó el paso de camiones, vehículos en general, pero falta terminar eso. Por favor, intendente, le pido que intervenga. Aprovechemos que no tenemos lluvias".

Llegan cartas

La bicicleta de Luis Arturo (cinco)

LUIS ARTURO DE SANTA FE

Algunas veces, entre cambio y cambio, se sale la cadena y se vuelve un asunto engorroso intentar colocarla, sin que esto no me deje con las manos pringosas… En esas mañanas mi ánimo no es el más indicado para intentar relacionarme con mis amigos. ¿Nos atrevemos a ir más allá? ¿Provocar el encuentro con el otro? Cuando el corazón delata que estamos exaltados, la razón sufre modificaciones sin contemplar lo que nos atina, que es el sentido común. El dilema se complica al momento que esta turbación no es correspondida. ¿Es posible forzar esta situación? Claro que no. Vivimos inmersos en un océano de condicionamientos, donde no tenemos certezas de llegar a alguna parte. Abrazamos causas que consideramos extraordinarias y nos entregamos a ellas. Dedicamos valor y en el instante de creer que estamos listos para dar el paso, algo ocurre y el desencanto que enfrentamos nos deja perplejos. ¿Existe una viabilidad en el afecto si no encuentro respuestas a mis requerimientos? No. Lo invisible así permanece. Es necesaria la instigación.

Para educar debo primero enseñar. El adoctrinamiento no logra disponer a buen término pensamientos sanos. No puedo hacer que me aprecien con el solo deseo de que así sea. Imponer dogmas consumados es arrancar preparando a través del error. Si pretendemos indicar un camino, es preciso haberlo pisado nosotros primero. Si no lo distinguimos bien, es probable que terminemos perdiéndonos… Son los hechos concretos los que nos llevan a entender las pasiones. La sensibilidad se despliega física y espiritualmente. Si arrimo un fósforo a mi dedo, en un acto reflejo, lo retiro inmediatamente. Si alguien se acerca y pretende lastimarme, me aparto.

Cuando descubro en mi, semejantes cualidades que me son amenas, empiezo a fijarme con mayor detenimiento en ellos. Convencido, acepto que si nunca se es amado es imposible experimentar la dicha. Estas son las cuestiones que comienzan a trabajar en el alma y abren puertas para reconocer en los congéneres actitudes que pretendemos imitar.

El rechazo es una condición natural. Es admitir en aceptar aquello que no coincide con la manera que miramos. Ocurre lo mismo con la atracción. Es irresistible no acercarnos a lo que resulta grato. El misterio es la razón insondable de todo el asunto, no podemos evitar ser queridos. Esto demuestra de una forma esclarecedora que el amor está sobre todo. La compasión se practica, para que sea genuina, debe pertenecernos. Lo vivimos día a día en el auxilio de nuestros semejantes, en el entendimiento del no ver, la consagración del pan y el vino, el ausente que no participa extrañando a un ser querido, una maestra que se planta ante 30 chiquillos y con una sonrisa arranca el día… ¿Qué necesidad existe en el hecho de curar leprosos cuando éstos son los marginados de la sociedad? Ocuparnos de lo mediato. Nuestros afectos. La caridad empieza por casa y es cierto. ¿Si no tengo comprensión en lo que conozco, cómo puedo resolver lo ignorado? Sería de hipócritas asistir a los enfermos que no contengo cuando no puedo aliviar mi entorno.

Quien se consagra a los demás es porque renuncia a sí mismo. Un sacrificio sublime. Casi imposible de imitar. Solo los que fueron rozados por la bondad se atreven. No es un mérito propio, son elegidos.

Pasaron la más dura de la pruebas: dejar todo y abrazar ese modelo, para mi ver; Cristo. Mejor me lavo las manos.