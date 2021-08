https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mi vecina, La Huesuda Pero lo nuestro es pasar... El duelo se emparenta con la muerte. Sin embargo, es la manifestación más potente de la vida; es la batalla de un sujeto deseante que no piensa entregarse a pesar de sus pérdidas; es la lucha de quienes se niegan a renunciar a sus sueños.

Se pregunta Serrat: "Si la muerte pisa mi Huerto: ¿Quién me hablará ente sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará a mi memoria -¡Dios lo tenga en su gloria!- y brindará a mi salud? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá a mi mujer? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá un padrenuestro y a rey muerto, rey puesto pensará para sí? ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario?" En primera instancia, opto por una respuesta de otro español, Antonio Machado: "La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos." Es cierto, a los muertos no les duele su propia muerte. El dolor es para los vivos que amamos a esos que han partido con una parte de nosotros.

El COVID-19 nos puso al día: "¡Eh, humanos, que frágiles son! ¡Por más que corran desenfrenadamente, por más que tiren gambetas maradonianas… como en la película 'Destino final', ahí estará La Huesuda dispuesta a cobrarse sus deudas con una vieja libretita de almacenero en la mano! ¿Que es muy pronto? ¿Que todavía hay planes por concretar?". La balacera de la pandemia nos llenó de agujeros: huecos en el corazón, vacíos en la familia, heridas económicas y orificios en el pecho del alma que todavía lloran angustias. Por si esto no nos quedaba claro, la reciente "Marcha de las piedras" fue una manera de visibilizar los números de las víctimas del coronavirus que -a veces- parecen comunicarse y recepcionarse como el promedio de los equipos comprometidos con el descenso en el torneo de AFA.

Sacudir los huesos

Ante este panorama: ¿Qué es lo importante? Otra vez, la respuesta llega a través de la música. Según Ricardo Soulé, lo importante es: "¡El momento en que estás! ¡En sí, el presente!" Esta legendaria canción del rock nacional cumplió 50 años de su edición en el marco de la pandemia (¡Oh, casualidad!); formó parte del lado B del álbum debut de Vox Dei, editado por el sello Mandioca en 1970. Se trata de una elegía cantada e inspirada en la literatura medieval. Por un lado, es el duelo de un amor roto: en 1968, Soulé tenía 17 años; era estudiante del Nacional de Quilmes y pasaba un mal trance sentimental con Grace, su actual esposa. Por otro lado, es un lamento rockero inspirado en "Coplas por la muerte de su padre" de Jorge Manrique: "Recuerde el alma dormida,/ avive el seso y despierte/ contemplando/ cómo se pasa la vida,/ cómo se viene la muerte/ tan callando;/ cuán presto se va el placer/ cómo después de acordada/ da dolor;/ cómo a nuestro parecer/ cualquier tiempo pasado/ fue mejor." Además, estos versos hunden sus raíces en la sabiduría del Eclesiastés y sintonizan con el nombre de la banda fundada por Willy Quiroga ("Voz de Dios"): "Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y tiempo de edificar; tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar, y tiempo de bailar; tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar; tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y tiempo de desechar." La Parca sacude sus huesos y los nuestros en este pogo pandémico: ¿Todo concluye al fin? ¿También esta peste?

Cuando el dolor se hacer carne

En este último tramo, quiero compartir un cuento pasmosamente hermoso que conocí de la mano del profesor Germán Prosperi en un seminario de literatura infantil: "El mejor truco del abuelo" de Holden l. Dwight. Se trata de un anciano "que enseña sin enseñar". Se trata de la enfermedad y la muerte vistas con los ojos de un pequeño nieto. Sin dilaciones, el dolor se instala desde las primeras hojas: "El abuelo tiene cáncer. No sé bien qué quiere decir eso, pero debe ser algo terrible. Algo que no debía tener dentro y le crece cada vez más, sin que puedan contenerlo, pero no pueden. Lo único que sé es que el abuelo está enfermo". El niño indaga en su pena y busca comprender un fenómeno que le resulta escurridizo: "Ése no es el abuelo, estoy seguro. El abuelo me escucha. Me sonríe. Me abraza. Me hace cosquillas. Me carga a caballito. Me lleva a pescar y pone la carnada en mi anzuelo. (...) Ahora, el abuelo parece un extraño. Actúa de otro modo. Sólo está acostado. A veces duerme. A veces sólo mira al vacío, como si viera una televisión que nadie más ve. (...) Está muy pálido, y ya se le cayó todo el pelo, menos unos ricitos grises. Mamá y papá dicen que es la medicina que le dieron los doctores para matar el cáncer. En parte se come el cáncer, lo que está bien, pero también se lo come a él, lo que está mal. ¡Medicina tonta! ¿Por qué no distingue entre el cáncer y mi abuelo?" El pequeñito parece hallar algunas respuestas provisorias para afrontar la pérdida: "Pero esto aún me duele. Mi abuelo hizo un truco que no me gusta. No le di permiso de irse, y se fue. No sé a dónde se fue. Mamá y papá dicen que se fue al cielo y que algún día volveremos a verlo. Pero yo lo quiero ver ahora mismo (...) Me acordaré del abuelo, pero no acostado y pálido. Lo recordaré con su sombrero y su caña de pescar. Recordaré el estruendo jovial de su risa. Recordaré que hacía los mejores bocadillos del mundo. Isabel es demasiado pequeña para acordarse de él, así que tendré que hablarle. De la pesca. De los paseos a caballito. Le enseñaré a ver las cosas en las que sólo él se fijaba. Entonces, ella conocerá al abuelo como yo lo conozco, aunque se haya ido. Tal vez ése sea el mejor truco del abuelo."

Según Gabriel Rolón ("El duelo"), entre el asombro y la incertidumbre, la pandemia que azota al mundo se ha llevado: vidas, sueños, empleos y abrazos. La humanidad está en duelo: ¡Todos hemos perdido algo! Para muchos, el duelo se emparenta con la muerte. Sin embargo, es la manifestación más potente de la vida; es la batalla de un sujeto deseante que no piensa entregarse a pesar de sus pérdidas; es la lucha de quienes se niegan a renunciar a sus sueños y se ponen de pie con todas sus quebrantos sobre los hombros; una prueba en la que alguien descubre quién es y qué está dispuesto a hacer para seguir siendo; es una guerra entre una parte que quiere olvidar y otra que se niega a hacerlo, entre la ilusión y la soledad, entre el amor por lo perdido y el amor propio. En definitiva, es un precio que pagamos por habernos atrevido a amar y una invitación a escribir una historia que cuente nuestro paso por esta tierra porque todos, alguna vez, seremos ausencia.

En síntesis, tenemos fecha de vencimiento: ¡Qué interesante sería llevarla tatuada como los productos de las góndolas de los súper mercados! ¡O tener a la vista la cuenta regresiva de nuestro tiempo de existencia como Justin Timberlake en "El precio de mañana"! No podemos elegir cómo morir pero sí, cómo vivir. Se trata de honrar la vida, nuestra vida: no es sólo cuestión de "permanecer y transcurrir". Se trata de dejar una huella que mejore el mundo que heredamos. Por lo pronto, me despido con un puñado de deseos como hace Benedetti en "Hombre que mira el cielo": "Que cuando el corazón se salga del pecho, pueda encontrar el camino de regreso; que la muerte pierda su asquerosa y brutal puntualidad. Pero si llega puntual, que no nos agarre muertos de vergüenza".

Es un precio que pagamos por habernos atrevido a amar y una invitación a escribir una historia que cuente nuestro paso por esta tierra porque todos, alguna vez, seremos ausencia.