https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 31.08.2021 - Última actualización - 15:06

15:05

Si bien el delantero será baja hasta noviembre el club debía inscribirlo en LaLiga.

Una buena para el club Agüero inscripto en Barcelona tras la reducción salarial de Busquets y Jordi Alba Si bien el delantero será baja hasta noviembre el club debía inscribirlo en LaLiga. Si bien el delantero será baja hasta noviembre el club debía inscribirlo en LaLiga.

El 'Kun' Agüero ha sido inscripto este martes por el FC Barcelona en la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de España después de que el club haya podido hacer espacio salarial con las reducciones de salario de Busquets y Alba. Era un secreto a voces, pero hasta este 31 de agosto no se había podido completar la operación, que ha comunicado el Barça de forma oficial en todas sus plataformas.



El delantero argentino, que se encuentra lesionado y que, a priori, no reaparecerá hasta el mes de noviembre, no había podido ser incluido por el club barcelonista por un tema de 'fair play' financiero. Pero el retoque de los sueldos de dos de los capitanes del primer equipo ha ampliado un margen que el Barça ha aprovechado para la inscripción del ex del Manchester City.



El comunicado del club dice lo siguiente: "Las rebajas de sueldo de Sergio Busquets y Jordi Alba, dos de los cuatro capitanes del primer equipo, firmadas este martes, han permitido al FC Barcelona concretar dos objetivos: la inscripción en la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Sergio 'Kun' Agüero y que el Club amplíe el límite del 'fair play'. Las acciones de Sergio y Alba han consistido en adecuaciones salariales de sus contratos, que incluyen rebaja del sueldo de esta temporada y diferimiento de pagos para el resto de años. Estas adecuaciones se suman a la firmada por Gerard Piqué hace unos días, que también permitió poder inscribir a compañeros en la LFP, en este caso a Memphis, Eric Garcia y Rey Manaj. De este modo, el FC Barcelona completa las inscripciones de todos sus jugadores en la LFP".