Godín se quejó apenas pisó Uruguay: "La competencia está desvirtuada por las ausencias"

El referente de la selección de Washington Tabárez se pronunció en contra de la medida que adoptaron algunas ligas de Europa para no ceder jugadores.

El defensor y capitán uruguayo, Diego Godín, protestó este martes por las ausencias en la competición "desvirtuada" de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, debido a las negativas en las cesiones de la Serie A de Italia, la Premier League de Inglaterra y la Liga de España.





"Solo voy decir que la verdad que la competición está desvirtuada por lo sucedido. No es normal que las selecciones no puedan contar con los jugadores que los técnicos consideran seleccionables", apuntó el futbolista de Atlético de Madrid en declaraciones a los medios en el Aeropuerto de Carrasco tras arribar a Uruguay para sumarse al seleccionado dirigido por Óscar Washington Tabárez.





En principio, la Liga de España recurrió al TAS para prohibir las salidas pero se chocó con un rechazo por parte de la entidad internacional y finalmente perdió en la pelea. Otro es el caso de la Premier League, que no soltó a Edison Cavani (Manchester United), debido a la cuarentena posterior a la triple fecha de Eliminatorias. "En nuestro caso nos toca no contar con Edi y no es normal que los jugadores estén pensando hasta último momento si venir o no porque quedan en el medio", insistió.





"Todos estaban con la incertidumbre, pero con las ganas de venir a jugar y ese era el primer deseo de todos, pero también sabemos que están los clubes que tienen sus derechos y se hicieron sentir", afirmó.







"Los últimos partidos de Copa conseguimos un buen funcionamientos, solidez defensiva, volumen de juego, pero nos faltó el gol y al fútbol se gana con goles, pero es importante lograrlo ahora porque son nueve puntos que pueden ser decisivos para ir al Mundial de Qatar", reflexionó.

Uruguay jugará este jueves contra Perú en Lima y continuará su camino el domingo frente a Bolivia y el otro jueves ante Ecuador, ambos en Montevideo. El equipo charrúa es uno de los cuatro clasificados hasta el momento, con ocho puntos, por encima de Colombia (7) y Paraguay (7).

