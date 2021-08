Bochini: "El fútbol argentino no tiene jerarquía, no hay nada"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ídolo del “Rojo” también aseguró que "en este fútbol actual mediocre, Independiente puede pelear el campeonato y ganarlo"

El ídolo de Independiente, Ricardo Bochini, aseguró que el "Rojo" puede "pelear el campeonato y ganarlo", pero no ahorró críticas para el equipo de Julio César Falcioni y el fútbol argentino, al que calificó de "mediocre".

En declaraciones radiales, Bochini señaló: "Falcioni cambió, porque se dio cuenta que cuando Independiente ganó algo fue siendo protagonista. En este fútbol actual que es mediocre y no tiene jugadores de jerarquía, Independiente puede pelear el campeonato y ganarlo".

"Este equipo no me hace acordar a ninguno de su historia, porque todos fueron muy superiores. El fútbol argentino no tiene jerarquía, no hay nada. (Alan) Velasco, puede durar seis meses y se va", agregó tajante el histórico ex futbolista.

Además, se refirió a un posible regreso de Sergio "Kun" Agüero: “Es difícil que vuelva, lo que gana allá, no puede ganarlo nunca acá. Si viene es para terminar su carrera y eso es para más adelante". Sin embargo, remarcó: "Será difícil, porque cuando vienen muy grandes los jugadores ya no rinden, para volver podría haber sido en este momento. Aparte si vuelve con 37 años ya no es el mismo y no le serviría a Independiente".

Por último, el "Bocha" habló del próximo duelo que se le viene al "Rojo", que será contra River por la décima fecha del torneo de la Liga Profesional. “A River hay que jugarle a ganar, porque tiene fallas atrás y muchos suplentes. Independiente no tiene que cambiar la manera de jugar, tiene que ir con la intención de ir a hacer un gol", opinó. En esa línea, insistió: "River no es nada porque le faltan jugadores de Selección. Nombre por nombre, Independiente tiene mejor equipo para este domingo".