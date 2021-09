Video: una cámara registró la fuga del argentino buscado en España por matar a su hijito

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martín Ezequiel Álvarez Giaccio, tiene 44 años y se lo acusa de asesinar a su hijo de dos años. Se conoció un video del hotel de Barcelona donde se hospedaba el economista prófugo. La policía de Cataluña pidió colaboración para dar con el sospechoso

Llevaba una remera gris, jeans y zapatillas rojas. Así se ve al economista argentino en las cámaras de seguridad del hotel de Barcelona, donde fue hallado su hijo de 2 años muerto. Las imágenes lo muestran saliendo de la habitación, luego saltando una reja. Su destino es desconocido y la policía de Cataluña está en alerta, y pide colaboración para dar con Martín Ezequiel Álvarez Giaccio, de 44 años.

El video, difundido por el portal 20minutos, es clave. La principal hipótesis de los investigadores es que el argentino, que hace 20 años se radicó en España, asesinó a su hijo para vengarse de su mujer, de quien se había separado hacía poco tiempo, según los medios españoles.

Tras la separación de la pareja, la mujer se mudó al barrio barcelonés de Sants junto al hijo que ambos tenían. El 25 de agosto pasado, el argentino pasó a buscar a su hijo y se escapó a un hotel cercano, donde se alojaron. Una mujer que se alojaba en el mismo hotel de Barcelona que el argentino y su hijo contó que los vio en la pileta y que el hombre filmaba al nene. Fue la última vez que los vieron juntos.

El cruel mensaje que le envió a la madre del niño antes de que a Álvarez Giaccio se lo tragara la tierra fue lo suficientemente alarmante como para que la mujer se horrorizara y fuera corriendo hasta el hotel donde se hospedaban padre e hijo. Decía: “Aquí te dejo lo que te mereces”. La Policía de Cataluña, que son conocidos como los Mossos d’Esquadra, ingresaron al cuarto donde se hospedaban Álvarez Giaccio y su hijo pero, al no tener respuesta, entraron por la fuerza: el cuerpo del chiquito estaba debajo de la cama. Sospechan que fue asfixiado, según los medios españoles.

Este martes se cumplen seis días del crimen atroz y la búsqueda del economista argentino no cesa, pero tampoco logra avances. La sospecha de que pudo haber dejado el país no se descarta, pese a que no hay registro de ello, al menos, con su pasaporte. Según La Vanguardia, Álvarez Giaccio, tras escapar del hotel, tomó un taxi hacia la Terminal 1 del Aeropuerto de Barcelona. Le pidió al chofer que lo esperara, pero el hombre se fue luego de esperar en vano 15 minutos.

El economista no tendría familia en Argentina y su vínculo con el país se cortó hace 20 años cuando emigró. a España. Sin embargo. Sin embargo, trascendió que hubo un contacto de las autoridades de ambos países para alertar del pedido de captura. Incluso, las fuentes contaron que comenzó a usar el segundo apellido, Giaccio, ya cuando se mudó a España.

🔴 COLABORACIÓN CIUDADANA Buscamos a Martín Ezequiel Álvarez Giaccio como persona relacionada con la muerte de su hijo en Barcelona.

Si tienes información llama al @112 pic.twitter.com/WHumhsIlUZ — Mossos (@mossos) August 25, 2021

Álvarez Giaccio se nacionalizó español y se graduó en la Universidad de Barcelona. Mide 1,78 metros, el pelo rapado y la barba recortada; y la policía catalana pide ayuda a la población para dar con él. La Policía ha revisado estaciones de tren, de micros, aeropuertos y los alrededores de las casa de familiares, amigos y compañeros del sospechoso. Por el momento, no lograron obtener datos precisos de su ubicación.

Los últimos operativos se centraban en la montaña de Montjuic, de una altura de 177 metros sobre el nivel del mar y donde hay un barrio. Allí sospechan los investigadores que podría haberse ocultado.