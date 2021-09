Salones de eventos de la ciudad de Santa Fe piden que los habiliten para funcionar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reniegan de los “baile burbuja” que propone el gobierno, pero destacan que "se puede hacer todo muy bien con protocolos, con el cuidado necesario”.

Salones de eventos de la ciudad de Santa Fe piden por la habilitación para volver a funcionar. En diálogo con El Litoral, Gabriela Bobbio –en representación del rubro- explicó que no están convencidos con la propuesta provincial de los “bailes burbuja”, que fue anunciada este martes.

La empresaria contó cómo atravesaron la pandemia: “Nosotros hace más de año y medio que estamos presentando cartas a la municipalidad, protocolos diferentes entre todos los salones. Eso queda en la nada, es la realidad. Vemos que se están haciendo muchos eventos clandestinos, fiestas clandestinas que existen desde el día uno de la pandemia, que se sabe dónde son, quienes las organizan, etc, y siguen. Nosotros somos la solución a ese problema, trabajar con protocolo, hacer las fiestas como se debe y trabajar como siempre hicimos” comenzó pidiendo.

Y agregó: “Nos dieron la posibilidad a los salones de eventos de trabajar como bar, pero hay muchos salones que no tienen esa posibilidad porque no tienen la cocina armada u otros inconvenientes”.

En cuanto a la principal diferencia que mantienen con las autoridades para volver, indicó: “La traba es el baile, en una fiesta, un cumpleaños de 15, todos quieren eso, es la fiesta de sus sueños y no la pueden hacer. Pero ves que habilitan canchas de futbol, todos los deportes con público, colegios, ves la salida del colegio y es un amontonadero de padres” se lamentó. Y enfatizó: “Se puede hacer todo muy bien con protocolos, con el cuidado necesario y podemos trabajar tranquilos”.

Por último, se mostró distante de la propuesta de “bailes burbuja” que presentó el gobierno y que llevará a cabo una prueba piloto en estos días: “El tema de la burbuja como nos lo quieren presentar no nos convence, no está bueno. Se trata de mesas de 10 personas y que los chicos bailen alrededor de la mesa. Es ilógico, no tiene lógica. Nosotros queremos trabajar, como veníamos trabajando, con un protocolo estricto pero que nos permitan trabajar”.

Y resaltó, con la esperanza de poder ser habilitados: “Todo está mejorando, no hay tantos contagios, la mayoría ya estamos vacunados”.