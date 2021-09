https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Expertos analizan la situación afgana

La reconfiguración interna del movimiento talibán, una clave del retiro de Estados Unidos de Afganistán

Dos especialistas en relaciones internacionales coincidieron en marcar que una de las razones por las cuales el ex grupo insurgente retornó al poder después de veinte años, es porque supo reagruparse en sus escondites del interior del país y en Pakistán. Allí formaron nuevos cuadros, tejieron las alianzas que no logró hacer la Casa Blanca y proyectaron su regreso.

La segunda etapa de gobierno talibán en Afganistán, que se puso en marcha a pleno con la salida definitiva de Estados Unidos y la toma del control del aeropuerto de Kabul en la víspera, ha sido el corolario de veinte años de una infructuosa intervención extranjera, liderada por la Casa Blanca. Durante todo ese tiempo, los islamistas radicales lograron reconfigurar su movimiento para reconquistar el poder a sangre, fuego y alianzas, hasta presentar un nuevo escenario, en el que Afganistán aparece por el momento sumido en la mayor de las incertidumbres. Un mes después de los atentados a las Torres Gemelas de 2001, comenzó el fin del primer régimen talibán y empezó, con la invasión a Afganistán, la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. "Los talibanes fueron desalojados del poder como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre de 2001. El gobierno estadounidense entendió que Osama Ben Laden estaba bajo el cobijo del régimen talibán y actuó", explicó José Miguel Calvillo Cisneros, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Marcando distancia con los talibanes, los gobiernos afganos de los últimos veinte años hicieron de la lucha por los derechos de las mujeres una de las banderas más flameadas: de estar prohibido transitar por la vía pública sin un familiar varón cerca o no poder trabajar ni estudiar, las mujeres pasaron a ocupar posiciones antes impensadas en los medios de comunicación, la política y la justicia. Sin embargo, para Calvillo, "Estados Unidos no combatió al talibán solo en los planos social y cultural, ya que poco se dijo sobre la escalada de violencia en Afganistán". "En 2007 y 2008 la situación se volvió insostenible y la forma de combate estadounidense, mediante ataques aéreos, fue cada vez más impopular dada la alta tasa de muertes de civiles", detalló a su vez Cassiana Borilli Dini, experta en Estudios Estratégicos Internacionales de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Por dicha razón, afirmó la académica brasileña, "la administración Obama aumentó sustancialmente las tropas en 2009, para cambiar la estrategia a combate terrestre", aunque los talibanes, ya como grupo insurgente, "se mantuvieron fuertes en el interior". Uno de los motivos de su triunfo Una vez marginados del poder, los talibanes comenzaron un proceso de reorganización de sus fuerzas, con el objetivo de volver a levantar su bandera blanca y negra en Kabul. "Se fueron a las montañas, a sus escondites, a esperar por su momento de retorno", destacó Calvillo. Y una de sus guaridas, dijo Borilli, fue Pakistán, donde encontraron un refugio en el que el grupo tenía seguidores. Allí, gracias a la complicidad del servicio de inteligencia y el gobierno militar de Pakistán crearon escuelas religiosas (las llamadas madrasas, o madrazas), que luego sirvieron para alfabetizar y educar a nuevos talibanes. Además del rol clave que tuvo Pakistán para formar milicias, hubo otros dos factores de relevancia para el reordenamiento talibán: la superación del conflicto étnico entre las distintas etnias que lo constituyen y el poco interés del gobierno afgano a la hora de integrar a los sectores conservadores. "En estos veinte años han combatido, usado la guerra de guerrillas y métodos terroristas -por eso tienen más fuerza que en los años noventa-, pero también consiguieron una unificación de distintas familias, no sólo pastunes, sino también de otras etnias para conseguir el poder", detalló después. Este punto no es menor, ya que en Afganistán han convivido históricamente decenas de poblaciones muy diversas, con distintas lenguas, religiones y conductas. Y esa difícil convivencia, ha sido motivo de desencuentros y guerras civiles, ya que se trata de una nación multiétnica, compuesta, entre otras tribus o etnias, por pastunes, tayikos, hazaras, uzbecos, turcomanos, baluchis, árabes, pachaies, nuristanis, aimaks, kirguises, qizilbash, gujur-rajhastani y brahuis, según detalla la propia Constitución afgana, ratificada en 2004. El desafío actual, entonces, "es saber cómo van a gestionar esas alianzas a partir de ahora". En dicho contexto, esbozó luego como salida para este conflicto, "el rol de las potencias occidentales debería ser el de pactar con los talibanes y canalizar ayuda a cambio de un respeto aceptable de los derechos humanos". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

