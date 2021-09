Tras algunos idas y vueltas, finalmente el juvenil Ansu Fati fue el elegido para utilizar la camiseta número 10 del Barcelona, que perteneció a Lionel Messi durante más de 10 años.

La noticia fue confirmada por las redes sociales del Barcelona, con la publicación de un video del futbolista con su nueva dorsal.

Our new number 🔟

Made in La Masia 💙❤️

