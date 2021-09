Etapa de definiciones en la Esperancina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se llevó a cabo la 6ta fecha del Torneo "Raúl Eberhardt" de la Liga Esperancina de Fútbol. La goleada de Atlético sobre Argentino en el clásico de Franck fue una de las notas de la jornada. Además, en Santo Domingo, Unión y San Martín de Progreso igualaron en el denominado "Clásico del Norte".

Pasó otro fin de semana con fútbol de la Liga Esperancina. Si bien hay varios equipos que se destacan en cada una de las tres zonas, aún hay bastante incertidumbre a sólo tres fechas del final del Apertura.

Unión de Santo Domingo y San Martín de Progreso protagonizaron el famoso "Clásico del Norte". Tal como suelen ser los clásicos, se jugó con dientes apretados y el resultado final no dejó vencedores: fue 1 a 1. Ambos lideran la zona Norte junto con Domingo Faustino Sarmiento. Hoy los equipos esperancinos (Unión y Mitre) están clasificando, pero otros como Tiro de Felicia o Alumni de Laguna Paiva pisan fuerte desde atrás y prometen pelear hasta la última jornada.

En la zona Centro Atlético Franck, último subcampeón liguista, goleó 5-0 en el estadio Germán Lauxmann a su histórico rival, el Club Social y Deportivo Argentino. Cristian "el Tanque" Michlig fue la gran figura del clásico al marcar un triplete. El que también cayó fue Juventud Unida de Humboldt, líder de la zona con el 100% de los puntos hasta la caída como local por 2 a 1 frente a San Lorenzo, su escolta. Por su parte, los cuadros de Nelson ya dejaron de ser una sorpresa para ser una realidad: Libertad le ganó 1-0 a Atlético Pilar como visitante y está tercero, mientras que Boca derrotó 3-1 a Sarmiento de Humboldt en casa y se ubica en la quinta posición.

Argentino de López continúa como puntero de la zona Sur tras vencer 3-2 a la Asociación Deportiva Juventud de Esperanza. Nicolás Godoy hizo los tres goles de un equipo que espera asegurarse la clasificación en la próxima fecha. El último campeón, Central San Carlos, venía golpeado después de caer ante Santa Clara y se recuperó de la mejor manera al golear 6-0 a Sportivo del Norte en el estadio Rogelio Fedele. A falta de poco para la definición, un equipo histórico como Libertad de San Jerónimo Norte está fuera de la clasificación sin haber sumado todavía de a tres.

Resultados de la sexta fecha

Zona Norte: Tiro Federal 0 – DF Sarmiento 2; Juventud (Laguna Paiva) 1 – Mitre 3; Unión (Santo Domingo) 1 – San Martín (Progreso) 1; Deportivo Elisa 1 – Alumni (Laguna Paiva) 2. Libre: Unión (Esperanza).

Zona Centro: Atlético Pilar 0 – Libertad (Nelson) 1; Juventud (Humboldt) 1 – San Lorenzo 2; Atlético Franck 5 – Argentino (Franck) 0; Boca (Nelson) 3 – Sarmiento (Humboldt). Libre: Defensores.

Zona Sur: Santa Clara 0 – Libertad (San Jerónimo Norte) 0; Central 6 – Sportivo del Norte 0; Belgrano (Sá Pereira) 0 – Unión Progresista 1; A.D. Juventud 2 – Argentino (López) 3. Libre: Independiente (San Agustín).

Modificación en la próxima fecha

Este domingo no habrá fútbol ya que la Selección Argentina juega contra Brasil por Eliminatorias en el horario habitual de la Liga. Ante esa situación, el Comité Ejecutivo de LEF resolvió adelantar la fecha de Tercera y Primera para este viernes por la noche: 20 hs. en Tercera y 21.45 hs. en Primera. Como consecuencia, la 4ta del Torneo "Ariel Soto" del fútbol senior se pasó para el lunes. El fútbol femenino, por otro lado, se jugará el domingo, pero arrancará una hora más temprano (a las 10 hs).

Algo similar sucederá el fin de semana siguiente, ya que el domingo 12 de septiembre serán las Elecciones PASO y no va a haber fútbol. La fecha de Tercera y Primera se pasó para el viernes en el horario antes mencionado, mientras que el fútbol senior se jugará nuevamente el lunes y el fútbol femenino no tendrá actividad durante ese fin de semana.

Partidos de la séptima fecha

Zona Norte: DF Sarmiento vs. Unión (Esperanza); Alumni (Laguna Paiva) vs. Unión (Santo Domingo); San Martín (Progreso) vs. Juventud (Laguna Paiva); Mitre vs. Tiro Federal. Libre: Deportivo Elisa.

Zona Centro: Libertad (Nelson) vs. Defensores; Sarmiento (Humboldt) vs. Atlético Franck; Argentino (Franck) vs. Juventud (Humboldt); San Lorenzo vs. Atlético Pilar. Libre: Boca (Nelson).

Zona Sur: Libertad (San Jerónimo Norte) vs. A.D. Juventud; Argentino (López) vs. Belgrano (Sá Pereira); Independiente (San Agustín) vs. Central; Sportivo del Norte vs. Santa Clara. Libre: Unión Progresista.