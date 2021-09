Maverick Viñales debutará con la Aprilia en el Gran Premio de Aragón

El debút de Mavericks Viñales con la moto Aprilia ya tiene día y lugar, el próximo 12 de septiembre será de la partida en el Gran Premio de Aragón, España y acompañará a Aleix Espargaró en el equipo.

OFFICIAL: Maverick Viñales to race for Aprilia from the #AragonGP! 🙌



The Spaniard will complete the 2021 season alongside @AleixEspargaro!