https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 01.09.2021 - Última actualización - 12:35

12:33

Desde el 1 de septiembre

No es necesario presentar el test Covid-19 para ingresar a Río Negro

Desde Salud entendieron que no era necesario sostener esa restricción.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Desde el 1 de septiembre No es necesario presentar el test Covid-19 para ingresar a Río Negro Desde Salud entendieron que no era necesario sostener esa restricción. Desde Salud entendieron que no era necesario sostener esa restricción.

A partir de este miércoles, Río Negro dejará de exigir el test de covid-19 para aquellas personas que quieran ingresar a la Provincia en transporte público, ya sea por vía terrestre o aérea. Esa medida fue dispuesta a fines de abril por el Ministerio de Salud para contener el avance de la segunda ola de la pandemia en la región. En esa ocasión se exigía la prueba de PCR o test rápido negativo realizado con 72 horas previas al ingreso. Habían quedado exceptuados del test el transporte interurbano interprovincial, las personas que viajaban en transporte de larga distancia dentro de Río Negro y menores de 10 años. Ahora quedarán todas las personas exceptuadas, luego de un profundo análisis epidemiológico por parte de Salud, que determinó que no era necesario sostener la restricción. Tenés que leer En Bariloche se reactivarán las pistas de esquí En tanto, la Secretaría de Transporte de la provincia se encuentra ultimando los detalles para realizar las notificaciones administrativas a las empresas y organismos correspondientes. El anuncio llega en un momento positivo para el destino Bariloche, que luego de un Julio con mucha afluencia de turistas y poca nieve, vivió un agosto ideal, con nieve en la montaña y una constante llegada de visitantes. Bariloche registra una alta demanda para septiembre y octubre, sobre todo para el fin de semana largo del 12 de Octubre que coincide con una nueva edición de Bariloche a la Carta.

Bariloche encabeza la demanda en el Travel Sale 2021, siendo el destino nacional con mayor preferencia por parte de los compradores. Las ofertas y los beneficios del Programa Pre Viaje, indican que la ciudad nuevamente estará entre las preferidas para los próximos meses y para el verano 2022. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

El Litoral en en

Temas: