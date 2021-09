https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vuelve el ex Boca, Huracán y Gimnasia a la cueva

El sábado ante Newell's, Colón será "Goltz y 10 más"

Con línea de tres o con línea de cinco, el entrerriano volverá al fondo junto a Garcés y Delgado, seguramente con Eric Meza y Piovi por afuera. No sería la única modificación del "Barba" para recibir a la "Lepra" rosarina.

Con 36 "pirulitos". Paolo Duval Goltz, ahora sí: post Covid y post dolores musculares, volverá al once titular del Colón Campeón frente al Newell´s de "Nacho" Scocco en Santa Fe este sábado a las 15.45. Crédito: Matías Nápoli

Por Dario Pignata SEGUIR En un claro momento de "estantería caída" (4 con Lanús, 3 con Aldosivi, 3 con Independiente), el campeón vigente del fútbol argentino intentará este sábado, desde las 15.45 y frente a Newell's en el Cementerio de los Elefantes, corregir ese conjunto de daños colaterales de la mano del experimentado Paolo Duval Goltz, que luego de un largo tiempo de ausencia volverá a la competencia deportiva en el primer equipo de Eduardo Rodrigo Domínguez. A esta altura y a la espera de "algo de fútbol" (no es el "Barba" muy amante del once contra once), parafraseando al más grande de todos los tiempos con Mascherano, Colón será este sábado contra la "Lepra" la frase de "Goltz y 10 más". Todo lo otro (cambios de nombres, dibujo táctico, estrategia) está en veremos. Pero sí está firme la vuelta de Paolo Goltz, que volverá a la cueva junto a Facundo Garcés y Rafael Delgado. Esa típica línea de tres que estará en condiciones de abanicar con "5", ya que Eric Meza se abrirá por derecha y Gonzalo Piovi por izquierda. Todo lo otro es un enorme abanico de posibilidades; sólo eso. Sin ir más lejos, la semana pasada antes de Independiente, el entrenador pidió "que Tomás Moschión haga fútbol y se mueva en reserva", casi como dando señales de querer "meterlo" en el once titular y en la zona de medios, donde Colón extravió las dos virtudes que lo llevaron a levantar la Copa en San Juan: 1) Perdió marca, despliegue, combatividad; 2) Perdió juego asociado. Por lo tanto, más allá de los cinco nombrados en el fondo más Burián, todo lo otro es "revisable" para el entrenador campeón que hoy está celebrando sus 43 años. Ni siquiera ese tándem histórico del doble cinco (Aliendro-Lértora) estarían hoy como una fija. Mucho menos, claro está, las continuidades del cordobés Bernardi y de Alexis Castro, ambos de muy bajos rendimientos en los últimos partidos del once titular sabalero. En este revoleo de bajos rendimientos ofensivos en Colón el que sí parece asegurar la camiseta titular para volver al once, luego de su ausencia en el Libertadores de América de Avellaneda el sábado pasado, es el ex River, Cristian Ferreira. En principio, el "10" que recomendó Gallardo y "El Niño" Facundo Farías arrancarían desde el vamos. Claramente, con Eduardo Domínguez nada es previsible en el Mundo Colón. No lo era cuando el equipo era una maquinita; mucho menos ahora que se cayó la estantería para defender y se le mojó la pólvora para lastimar. Lo que otro que preocupa, más allá de los bajones individuales, es la pérdida de intensidad física del equipo. Es por eso que muchos apuestan que aparecerán algunas "caras de refresco" ante Newell's, este sábado en el Cementerio de los Elefantes desde las 15.45. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

