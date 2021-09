https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un Ford Falcon cruzó en rojo y chocó contra un colectivo en Córdoba El automovilista aseguró que no vio el semáforo y cuando se percató, ya era tarde.

Un Ford Falcon cruzó un semáforo en rojo a alta velocidad y chocó contra un colectivo de la línea Ersa en bulevar Guzmán y San Jerónimo, pleno centro de la ciudad de Córdoba.



Franco, el conductor del vehículo, aseguró que no vio el semáforo y, para cuando se percató, ya era demasiado tarde. "No vi el semáforo y cuando me di cuenta, ya estaba encima el bondi. Ahí están las consecuencias", lamentó.

Una mujer, que viajaba en el colectivo, sufrió heridas leves y fue atendida por un servicio de emergencias.



"No me percaté del semáforo, la verdad ni lo vi", insistió.