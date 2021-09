Kimi Raikkonen se retira al finalizar la temporada

Sorpresa en la Fórmula 1. Kimi Raikkonen, piloto de Alfa Romeo Racing Orlen, anunció a través de las redes sociales que al finalizar la temporada se retira.

"Eso es todo. Esta será mi última temporada en la Fórmula 1. Esta es una decisión que tomé durante el invierno pasado. No ha sido una decisión fácil pero después de esta temporada llega el momento de nuevas cosas", publicó el corredor en Instagram.

En ese posteo, el finlandés agregó: "A pesar de que la temporada aún está en marcha, quiero agradecer a mi familia, a todos mis equipos, a todos los involucrados en mi carrera deportiva y especialmente a todos ustedes, grandes fanáticos, que me han apoyado todo este tiempo".

Por último, cerró: "La Fórmula 1 puede llegar a su fin para mí, pero hay mucho más en la vida que quiero experimentar y disfrutar. ¡Nos vemos después de todo esto!".

El piloto de 41 años fue parte de los equipos Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus y el reciente Alfa Romeo. Corrió 344 Grandes Premios y ganó en 21 ocasiones. Ganó el título en 2007 con la escudería del caballito.

BREAKING: Kimi Raikkonen announces this will be his final season in #F1 pic.twitter.com/U4m9xMEyzJ