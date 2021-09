Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Burocracia improcedente

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Hablo como ciudadana de a pie. Miro la cantidad de organismos que intervienen por un cumpleaños al que asistieron 10 personas: la Oficina Anticorrupción, Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, Dirección Nacional de Ética Pública, además de los juzgados. Señores: basta de crear organismos con legiones de empleados, un verdadero ejército. Estamos cansados de pagar impuestos para mantener una burocracia improcedente. Mientras tanto, los problemas importantes no se resuelven. Algunos nunca, como el contrabando de armas en el que estaba involucrado Menem. La sentencia salió luego de 20 años. Para mantener todo esto crean impuestos y más impuestos, hasta asfixiarnos. Por favor, racionalicen y eliminen costos fiscales. Me gustaría que Javier Milei llegara a ocupar una banca, porque está continuamente criticando esto. Crean uno y otro organismo y la mayoría son sin sentido, se dedican a estupideces".

Operativos de tránsito

RAÚL ACEVEDO

"Al director municipal de Tránsito: he visto en los medios que el intendente ha ordenado acelerar los operativos contra las motos e infractores. Soy remisero y, obviamente, recorro mucho la ciudad, por eso me permito sugerir lugares donde deberían hacer los operativos, juntamente con alguna fuerza nacional, léase Policía Federal, Gendarmería, Prefectura: sobre Aristóbulo del Valle, frente a la granja La Esmeralda, donde sobran terrenos para hacer el operativo. Sobre Blas Parera, la curva Roces, la rotonda del hipódromo, frente al cementerio. Facundo Zuviría, la Esquina Encendida; French y Rivadavia. El barrio Acería en su totalidad. La Fuente de la Cordialidad; frente a la cancha de Colón; en el rulo de Cilsa; San Martín y Junín; Junín y Rivadavia, San Luis y Belgrano, la terminal de colectivos, etc., etc".

Faltan proyectos y esperanza

ALFREDO SALOMÓN

"En esta campaña en que se postulan los candidatos para las próximas elecciones, ¿no hay uno que presente un proyecto alentador, que nos dé un poco de esperanza? Todo el mundo dice frases remanidas, archiconocidas, hay hasta caradurismo, porque ¿no tienen proyectos?, ¡¡que lo digan!! Uno no sabe a quién votar, porque nadie dice su proyecto. No lo dicen, ¿porque son egoístas o porque no tienen ninguno?, que es lo más probable. Es una vergüenza".

Palomar

UNA LECTORA

"Estoy muy preocupada por lo que quiere hacer el intendente Jatón: quieren sacar a todas las palomas del Palomar. Yo era chica y mi mamá me llevaba a ese hermoso sitio. El Palomar es algo de Santa Fe, un lugar hermoso. La gente que venía de visita a Santa Fe iba a visitarlo; le daba de comer a las palomas. ¡¿Por qué lo quieren sacar?!, ¡¿qué van a hacer ahí?!, ¿por qué echar a todos esos animalitos? Cuando el intendente Jatón asumió dijo que iba a sacar a todos los animales de la calle, que iba a ayudar a los perritos desvalidos. Pero nunca se hizo nada...".

Opinión

ERCILIO FERRI

"Todos los que creen tener motivos para quejarse de sus magistrados apelan al juicio exclusivo del pueblo. El que acoge de buen grado la reclamación y todos los poderes legales quedan destruidos. Con razón puede decirse que esto constituye una deplorable demagogia y que no es realmente una Constitución; pues solo hay Constitución allí donde existe la soberanía de las leyes. Es preciso que la ley decida los negocios generales, como el magistrado decide los negocios particulares, en la forma prescripta por la Constitución. Si la democracia es una de las especies principales de gobierno, el Estado, donde todo se resuelve de plano, mediante decretos populares, no es a decir verdad, una democracia, puesto que tales decretos no pueden nunca dictar resoluciones de carácter general legislativo".