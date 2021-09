https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 01.09.2021 - Última actualización - 17:44

Elecciones 2021 Maximiliano Puigpinos: "Los proyectos del Concejo deben ser de territorio, no de escritorio" El precandidato a concejal por Vida y Familia explicó las propuestas de su lista -Valores, Objetivos y Solucoines -, en la que lo acompañan Alicia Velázquez y Eduardo Armas Belavi. El precandidato a concejal por Vida y Familia explicó las propuestas de su lista -Valores, Objetivos y Solucoines -, en la que lo acompañan Alicia Velázquez y Eduardo Armas Belavi.

De cara a las PASO 2021, el partido Vida y Familia presenta por primera vez lista -V.O.S. (Valores, Objetivos, Soluciones)-de precandidatos para el Concejo Municipal de Santa Fe, encabezada por el Dr. Maximiliano Puigpinos, director del CAPS de Juventud del Norte, Alicia Velázquez, reconocida referente provida de la ciudad, y Eduardo Armas Belavi, abogado. En tal sentido, el Dr. Puigpinos explicó a El Litoral la propuesta de su equipo, que, se según consideró, se trata de “algo concreto”, “que es la cultura del diálogo y el encuentro, allí donde se generan los proyectos, en el territorio y no desde un escritorio”.

“Nuestra propuesta no es muy grandilocuente, ni siquiera se asemeja a lo cotidiano que uno puede estar escuchando y seguramente, para la vidriera a las que nos tienen acostumbrados los otros candidatos tampoco”, aseguró el precandidato y consideró que “nos han acostumbrado a hablar de grandes propuestas, grandes cosas majestuosas que después terminan siendo solgans de una campaña y la gente termina defraudada, caemos en una política avejentada con este tipo de formas de hacer cuando llegan al Concejo o al espacio al que cada uno se candidatea”.

“Por eso -prosiguió-, nosotros somos responsables con lo que venimos a proponer que es “mirá, dejame llegar a tu casa, vamos a recorrer el barrio y queremos ir viendo las realidades”; aunque, obviamente, uno tiene un diagnóstico situacional...como médico ya habíamos hablado con los medios por el tema vacunas en el centro de salud de Juventud del Norte, del cual soy director y, bueno, hoy dí el salto en relación a poder ampliar un poco más la ayuda hacia el prójimo y meternos en un terreno en el que nunca habíamos entrado, al menos a nivel individual, pero con un equipo maravilloso”.

Proyectos encarnados en la realidad, no “de escritorio”

El precandidato concejal también destacó que su equipo “callejea”. Al respecto, opinó que los proyectos encarnados en el territorio “tienen otro relieve”: “uno se compromete en esto, pero también involucramos al ciudadano a que sea parte de lo que pasa y esa es nuestra propuesta. Primero tengo que escucharte, si no, cómo puedo hacer un proyecto encarnado en tu realidad y no “de escritorio”, como nos tienen acostumbrados desde hace muchos años”, argumentó. “Yo puedo inferir que una calle está destrozada, pero cuando voy al encuentro con la gente me dicen “la prioridad del barrio son chicos con capacidades diferentes que no pueden deambular ni tomarse un colectivo” y yo no lo había pensado”, ejemplificó Puigpinos.

Por otra parte, reconoció que “el 70% de la ciudad de Santa Fe ha quedado en el tiempo y las obras se han centralizado en lugares muy concretos”, pero adelantó que revertir esta situación será “un proceso largo, porque los que han estado quieren volver con supuestas soluciones que no han logrado dar en su momento; los que están quieren mantener banca prometiendo lo mismo que antes; nosotros, no prometemos nada, pero tenemos la convicción desde el corazón de que lo único que podemos prometer es el compromiso”.

Promesas versus propuestas

Según expresó Puigpinos, “las promesas son mentiras de un futuro que no existe, debemos trabajarlo desde lo cotidiano: la gente quiere que recuperemos agenda de lo que les pasa a cada uno y no cuestiones superfluas”.

“La inseguridad es el sentir de todos los vecinos y el municipio tiene que tener más injerencia en salud, y tenemos que recuperar la Secretaría de Salud. Después, hay una cuestión que nos preocupa mucho que son los servicios básicos, que hay barrios aun en pleno 2021, después de tantas gestiones que han pasado no tienen agua potable, como Santo Domingo. Alto Verde también es un barrio que nos preocupa mucho, ahora es época de bajante y no tienen dificultades pero cuando se presentan situaciones hídricas todo ese sector de vecinos se inunda automáticamente. El tema del colectivo es un gran problema que no se ha podido resolver y también está en agenda. Y si bien es una esfera que trasciende al Concejo, los chicos, en las calles, pidiendo en lugar de estar estudiando en sus hogares, es algo que estamos naturalizando y no podemos permitir más. Hay dificultades de acceso a los barrios, hay que actualizar ordenanzas obsoletas sobre el tema de las vecinales que ya no responden a demandas diarias porque son de la década del setenta y hay vecinales que están desiertas”, enumeró el representante de la lista V.O.S. de Vida y Familia.

Finalmente, insistió en que el cambio será progresivo: “Hay que decirle al vecino que es un proceso que va a ser de aquí a largo plazo, porque somos un espacio nuevo que queremos las cosas diferentes, porque hay que deconstruir ciertas costumbres y construir una mirada diferente”, concluyó.