A fines de julio, la mediática había reaparecido en la televisión para contar que su único ingreso es la jubilación mínima: “Nadie vive con eso”

Suspendió su viaje a España Zulma Lobato consiguió trabajo en Mar del Plata

Hace poco más de un mes Zulma Lobato volvió a la televisión para contar el duro presente que estaba atravesando, encontrándose sin trabajo y poniendo sus miras hacia España, con la posibilidad de reencauzar allí su carrera artística. Sin embargo, esta semana sorprendió anunciando que volverá a la actividad a la brevedad.

La mediática está en Mar del Plata y volverá a realizar una función en un bar, según reveló en un video que publicó este miércoles su representante Lautaro Reyes en su cuenta de Instagram. Allí puede verse a Zulma por unos segundos, en donde invita a su público marplatense a verla este jueves 2 en El Punto Lounge. “Hola chicos, soy Zulma Lobato. Los espero el jueves a la noche que voy a hacer un show. Voy a cantar y a hacer monólogos. Los espero para que se diviertan y pasen una noche divina”, fue la invitación por parte de Lobato.

La cuenta de Instagram del pub también difundieron la participación de la mediática y revelaron que se tratará de “una entrevista íntima e interactiva a Zulma Lobato”. “Como va a ser una noche especial se cobrará derecho a espectáculo de 200 pesos, algo simbólico para nuestra estrella invitada”, explicaron.

A finales de julio, Zulma le dio una entrevista al programa Crónicas 2021 (Crónica) y en esa aparición contó que estaba desocupada, que ya no contaba con oportunidades laborales dentro del espectáculo argentino y expresó sus deseos de probar suerte en España. “Desde los 13 años salí a trabajar, en empresas de limpieza, verdulerías, negocios de ropa para hombres. Éramos cinco hermanos, muy pobres y los cinco ayudábamos a mamá. Un día decidí travestirme y mi familia no lo tomó bien”, dijo Zulma, reseñando parte de su vida.

“En 2008 me hice las lolas con un cirujano, el único que me cobró en pesos. Una amiga me salió de garante, fui al banco, saqué el préstamo y estuve un año pagándolo”, reveló la mediática.

“Como hombre no llegaba a la gente, con esta transformación mi vida cambió. Antes trabajaba de extra y no me conocía nadie, ahora soy una figura”, dijo Lobato. También contó cómo es un día en su vida: “Limpio la casa, hago las compras, saco a la perrita y cuando me quiero acordar, se termina el día. Me hace bien porque estoy un poco deprimida: un año y medio encerrada y sin trabajo”, dijo Zulma quien por otra parte contó que su único ingreso económico es la jubilación mínima: “Nadie vive con eso. Apenas si pago el alquiler y los impuestos. Como, pero mal”, describió sus dificultades.

Pese a su sinsabor laboral, Zulma se mostró agradecida con sus fans: “Todos los días me paran por la calle, me preguntan; ‘Zulmita, ¿cuándo volvés al teatro, cuándo volvés a la tele?’. Pero no lo manejo yo. Cuando termine este gobierno me voy a probar suerte a España porque allá soy muy conocida, tal es así que me conoce Pedro Almodóvar. Ya que acá no me dan trabajo. Si me va bien, me quedo allá”, había dicho en aquella oportunidad. Por ahora, todavía no es momento de armar las valijas.