Twitter introduce modo seguro para combatir mensajes ofensivos

La red social Twitter informó sobre la implementación de un modo seguro para reducir las interacciones negativas entre usuarios y mejorar así la experiencia de su utilización.

Esta función permitirá bloquear todo tipo de cuentas que realicen mensajes de odio o insultos hacia otros, o el envío de mensajes repetitivos y no deseados por los demás internautas.

“El modo de seguridad es una función que bloquea temporalmente las cuentas durante siete días por usar lenguaje potencialmente dañino, como insultos o comentarios de odio, o enviar respuestas o menciones repetitivas y no invitadas”, explicó el representante de la red social, Jarrod Doherty.

Por el momento, la función estará disponible para algunos usuarios con la cuenta configurada en inglés y la compañía monitoreará el funcionamiento de la nueva disposición.

“Cuando la función está activada en su configuración, nuestros sistemas evaluarán la probabilidad de una participación negativa al considerar tanto el contenido del tuit como la relación entre el autor y el contestador del tuit”, señaló Doherty.

Now testing: Safety Mode to help reduce disruptive interactions on Twitter.



Automatically block accounts that add unwelcome replies, Quote Tweets, and mentions to your convos. If you're in the test, you can turn on Safety Mode in your "Privacy and safety" settings. https://t.co/n6zlO6fhK3