Así se expresó el candidato a concejal Hugo Marcucci acerca de la situación que viven muchos jóvenes en el país que hoy se plantean irse al exterior. En el mismo sentido expresó su preocupación “porque hoy miles de jóvenes santafesinos están excluidos de toda posibilidad de mejorar, de crecer, acechados por los que los buscan para cometer delitos, sin poder ver un horizonte distinto más que recibir un plan social”.

Propuesta Marcucci: "Si no les ofrecemos oportunidades a los jóvenes es natural que se quieran ir" Así se expresó el candidato a concejal Hugo Marcucci acerca de la situación que viven muchos jóvenes en el país que hoy se plantean irse al exterior. En el mismo sentido expresó su preocupación "porque hoy miles de jóvenes santafesinos están excluidos de toda posibilidad de mejorar, de crecer, acechados por los que los buscan para cometer delitos, sin poder ver un horizonte distinto más que recibir un plan social".

El ex senador departamental destacó la importancia de trabajar en propuestas para que todos los jóvenes de la ciudad sean incluidos, y así poder desarrollar su proyecto de vida en Santa Fe. “Con el 60 % de los niños y adolescentes en la pobreza y 1 de cada 6 de los universitarios queriendo irse, la situación es grave, es urgente activar distintas alternativas antes de que sea demasiado tarde”.

“El abandono escolar que llegó a un millón de chicos en la pandemia y los pésimos resultados cada vez que se evalúa la comprensión de textos o problemas básicos de Matemáticas; el alto desempleo, los empleos precarizados para los que consiguen trabajar; todo hace a un panorama muy complejo para nuestros jóvenes y nos preocupa mucho. Por eso hemos estado trabajando, escuchándolos, y ofreciendo nuestras mejores ideas para llevar al Concejo Municipal” explicó Marcucci.

“Algunas de las herramientas que queremos proponer son el Pase Libre Deportivo, pensando para que todos los chicos de la ciudad puedan acceder a la práctica de un deporte, en las excelentes instituciones deportivas que existen en la ciudad y que necesitan también un apoyo para poder enfrentar la post-pandemia. Se trata de destinar un pequeño porcentaje de una tasa, como ya lo tiene Santo Tomé, a los clubes elegidos por los chicos en un Mapa de Oferta Deportiva. El dinero se debe utilizar para la mejora de las condiciones de infraestructura, para poder recibir cada día más chicos. “El deporte nos permite alejar de la calle a los que hoy no cuentan con esta herramienta, que ya sabemos que además del bienestar físico y emocional, los forma en valores, como el compañerismo, el trabajo en grupo, y los contiene frente a los peligros como las adicciones”.

Otra de las propuestas tiene que ver con la formación en oficios y la preparación para el mundo del trabajo. Marcucci sostuvo que “tenemos que ser un puente entre los que quieren trabajar, pero no pueden llegar ni a una entrevista, con aquellos comercios, empresas, instituciones que necesitan personal capacitado y no lo encuentran. Esa brecha tan compleja que se ha generado entre el conocimiento y la producción, de la que muchos se enteraron por el caso de Toyota, que no puede conseguir empleados para sus plantas, la venimos advirtiendo desde hace tiempo. Hay que profundizar en la línea de las Escuelas de Trabajo y también crear nuevos espacios; trabajar con las universidades, instituciones terciarias, organismos de investigación, que hay en la ciudad, para avanzar en estrategias conjuntas”.

“De esta misma forma proponemos trabajar para la creación de un Distrito Tecnológico, en los terrenos libres de la Estación Belgrano, junto al Centro de Convenciones. Este proyecto, ideado por un joven emprendedor de la ciudad como es Matías Rivero, desarrolla la idea de un espacio común en el que se encuentren empresas de tecnología de la información y la comunicación, que, implementando el concepto de “coworking” desde un comienzo, puedan desarrollar nuevos negocios, producir conocimiento, atraer inversiones, y por supuesto, generar miles de puestos de trabajo. Un ejemplo como el de Tandil, que hoy exporta el 70% de lo producido en su polo tecnológico, nos muestra un camino posible”, señaló el candidato a concejal de Juntos por el Cambio.