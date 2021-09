Se cayó Instagram: usuarios de todo el mundo reportan fallas en la plataforma

​

La red social de fotografía Instagram está sufriendo una caída de su servicio que impactó en todo el mundo. Los problemas primero fueron en la versión Web, desde navegadores, pero después también afectaron a las aplicaciones móviles.

Los reportes de problemas en la red social se empezaron a reportar cerca de las 8 de la mañana de la Argentina, y por ahora no hubo información oficial de Facebook, dueña de Instagram, sobre esta caída del servicio.

En Downdetector, el portal que se usa para informar fallas en servicios, se puede observar el pico en los reportes en Instagram. Los problemas más informados por los usuarios fueron con la app (el 51%), con la conexión con el servidor (21%) y con la página Web (el 21%).

Como suele pasar en estos casos, los usuarios recurrieron a Twitter para chequear que efectivamente la plataforma tenía fallas. Y para hacer chistes.

“Yo entrando a Twitter para ver si el Instagram de todos está caído”, tuiteo @anwaromarr_6.

Me entering twitter to see if anybody’s else Instagram is down. #instagramdown pic.twitter.com/5Zbm4XarcY