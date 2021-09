https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 02.09.2021

Electrodomésticos y tecnología Electrofest: extendieron los descuentos y las cuotas hasta el domingo

Electrofest, el evento para la compra de artículos de tecnología y electrodomésticos con descuentos de hasta el 40 por ciento y planes de pago de hasta 18 cuotas sin interés, fue extendido hasta el próximo domingo ante "el gran caudal de visitas y ventas obtenidas" entre el lunes y este miércoles, cuando originalmente debía cerrar el evento.





Esta es la sexta edición del evento que, de esta forma, se extenderá hasta el domingo 5, y al que se puede acceder tanto de forma presencial como online o telefónica a una amplia variedad de productos que pueden consultarse en www.electrofest.com.ar.

La primera edición del 2021 tuvo lugar en marzo de este año y registró aumentos de hasta 120% en las ventas, con un marcado crecimiento de las operaciones por el canal de e-commerce.





Sin embargo, dado que los resultados de los primeros tres días fueron alentadores, "las expectativas están puestas en que se supere el desempeño de la edición de marzo", aseguraron desde la organización del evento.



La facturación por la venta de productos electrónicos durante el primer trimestre de 2021 fue de $ 59.247,1 millones, lo que representa un aumento del 97,4% respecto del mismo período de 2020, según la última encuesta de "Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar" del Indec.





Los artículos que tuvieron mayor volumen de ventas fueron "Teléfonos celulares", con 525.094 unidades (+39,3%); "Pequeños electrodomésticos", con 492.289 unidades (+7,6%); "Televisores", con 246.532 unidades (+3,6%); "Ventiladores", con 226.091 unidades (-16,4%); "Equipos de aire acondicionado", con 148.960 unidades; y "Heladeras con y sin freezer", con 116.951 unidades (-7,3%).





Por detrás le siguieron "Lavarropas", con 95.387 unidades (+18,6%); "Impresoras y scanners", con 80.428 unidades (+31,1%); "Calefones y termotanques", con 78.471 unidades (+19,4%); y "Computadoras (PC, notebook, all in one, etc)", con 71.303 unidades (+57,6%).