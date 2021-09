Le robaron el auto en marcha y la atropellaron en la huida

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió este miércoles, en horas de la siesta, en Martín Zapata al 1700. Un mes atrás, también a plena luz del día, delincuentes anónimos desvalijaron a un comerciante en la misma cuadra.

Una mujer debió recibir asistencia médica este miércoles, en horas de la siesta, luego de que osados delincuentes le robaran el auto y la atropellaran en la huida, cuando se paró delante del capó para evitar que se escaparan.

El hecho se produjo entre las 14.30 y las 14.45, frente a una vivienda de la calle Martín Zapata al 1700 -entre Sarmiento y Necochea-, en pleno barrio Sargento Cabral.

Según el relato de testigos ocasionales, la víctima llegó hasta allí a buscar a su hija. Se bajó del auto, que quedó estacionado en la vereda de enfrente y mientras esperaba en la vereda de la casa se escucha el motor de una moto tipo cross en la que circulaban dos muchachos jóvenes.

Pensando que los de la moto iban a asaltar a la mujer, desde la casa le abrieron la puerta para que entrara, pero la señora optó por salir en defensa de su auto, que había quedado enfrente y en marcha.

En eso, el acompañante se tira de la moto y se sube al auto y en un intento por quitar del camino a la dueña, la embiste, ocasionándole una lesión en una de sus piernas. Vecinos que rápidamente percibieron lo que ocurría, dieron cuenta que el coche dio la vuelta a la manzana y emprendió camino hacia el Parque Federal.

En cuanto a la mujer, fue asistida por gente del lugar y luego por una ambulancia que la trasladó al hospital Cullen, en medio de una crisis de nervios y con una lesión traumática en una de sus extremidades.

También hubo llamados al 911 y la denuncia quedó radicada en la Comisaría 5ta. ubicada a cuatro cuadras de donde ocurrió el hecho. En cuanto al vehículo, trascendió que se trata de un auto Renault Sandero, el cual no había sido hallado hasta la mañana del jueves.

Cuadra robada

Más allá de la seguidilla de hechos de inseguridad en el barrio, coincidentemente en la misma cuadra, pero cinco semanas atrás, delincuentes armados asaltaron el local de venta de ropa The New Classic -Martín Zapata al 1700-, de donde se llevaron bolsos con mercadería y efectos personales de clientes. El episodio delictivo no trascendió, sino hasta que el comerciante, harto de la inseguridad, lo hizo público cuando se enteró que los artículos sustraídos -mayoritariamente buzos y camperas- estaban siendo vendidos en redes sociales.