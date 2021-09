https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 02.09.2021 - Última actualización - 14:25

14:24

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Seguimos con aguas cloacales en la esquina

VECINOS DE B° EL POZO

"Los vecinos de las manzanas 14 y 15, hace un mes que estamos conviviendo con líquidos cloacales (una verdadera laguna) en la esquina de Marta Samatán y Jiménez Assua. Nos preguntamos hasta cuándo tenemos que soportar esta situación. Es un foco infeccioso permanente. Aquí vivimos personas, no bestias salvajes. Desde Assa nos dicen que están arreglando, pero: o no le encuentran la vuelta o nos están macaneando... Pusieron un corralito en esa esquina. Es la única novedad que tenemos. Pedimos que, por favor, esta peripecia se termine. Ya no damos más. Gracias al diario por publicarnos estos reclamos".

****

Falta un debate serio

ALFREDO SALOMÓN

"¿Por qué los partidos políticos no debaten y así demuestran cuáles son sus planes, aspiraciones, sus objetivos, para que la gente esté más compenetrada y sepa lo que va a votar. Nadie debate. ¡¿Qué es lo que está pasando?! ¿Saben o no quieren, o no pueden, o no tienen nada para decir? Así no se puede votar, porque ahora lo único que se ven son las caras y las sonrisas de siempre. Esto no puede ser. A mí me causa desilusión la presentación de los partidos políticos y la tremenda pobreza que hay en ellos. Lamentable".

****

El poder del bolsillo

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"La gente vota con el bolsillo. Lo decía Perón, hace 70 años: para los argentinos la patria es una cuestión de estómago. Todavía, muchos tienen presente que con Macri no se podían comprar ni un par de zapatillas, porque había que pagar los aumentos de tarifas y de impuestos. Para poner un calefactor en invierno o un ventilador en verano, había que pensarlo dos veces; algunos apagaban la heladera durante la noche... Cada 3 ó 4 meses, iban aumentando los servicios en modo exorbitante. El gas, durante su gobierno, aumentó el 1.600 %; la energía eléctrica el 1.000 %; los impuestos en el mismo orden. Recibió el gobierno con el dólar a $ 15: lo dejó a $ 175. Cerraron 27.000 Pymes y más de 30.000 comercios. 'Nos dejaron el país en estado gravísimo; una deuda insostenible en moneda extranjera', esto no lo digo yo, sino Martín Guzmán, el ministro de Economía".

****

Llegan cartas

Discriminan a los mayores

MARTA SNAIDERO

Época de campaña política, no social ni solidaria, para el resto de los mortales que no aspiran a erigirse en miembros de la casta venida a menos moralmente, pero que está en el podio de inimputables. No recuerdo cuándo nos dejaron "fuera del sistema". Primero, fue la excusa de cuidar el medio ambiente. Las empresas empezaron a ahorrar dejando de imprimir facturas, con ello, menos carteros y déficit del correo. Ya ni postales navideñas en el buzón... El poder mundial del tecnicismo. A ningún gobierno se le ocurrió que era buena costumbre llevar una carpeta con facturas y sellos con firma de "pagado". Ahora entregan un ticket de papel sedoso, que al tiempo se borra, ni siquiera discrimina a qué mes o bimestre corresponde. ¿Querés saber?, dirigite a la oficina virtual o correo electrónico (si te acordás de la contraseña).

Tampoco pensaron en otorgar créditos con cuotas accesibles para adquirir computadoras, impresoras y cartuchos, algo que es inevitable poseer, salvo que salgamos de nuestra casa, nos paremos sobre una marca que no nos indica el punto de partida para una competencia, y esto si todavía hay lo que se denominaban cybers... cerca. ¿Cursos para aprender Internet?, ¿abrir un correo?, ¿colocar contraseñas?, ¿defendernos de acosos y delitos virtuales?, ¿conectarnos por videollamadas? No. Ni siquiera nos piden que los votemos. Tendrían que poner a disposición vehículos con rampas, andadores, sillones con ruedas y alguien que los haga eludir veredas rotas y motochorros.

Todo es por Internet. Algo que no es gratuito. Si no te aggiornás, acumulás facturas, y no faltará la amenaza de reducción de servicio. Te ofrecen promociones y no avisan cuándo se te vencen...

¿No pagaste a término un convenio? Hamacate para que te reenvíen la cuota actualizada.

Los mayores de sesenta quedamos fuera del "sistema", de todo... Nos quieren imponer hablar distinto. Obligar y dudar de si nuestro nieto, sobrina o vecino es lo que usa o lo que guardó en secreto por años. Pedir ayuda para entender por qué aparecen spam si a nadie embromamos, nos lleva a escuchar: "¿Cómo no sabés eso?".

Cualquier infante prefiere entretenerse con una tablet antes de que se le cuente una historia para conciliar el sueño.

Jóvenes de menos de sesenta se sienten viejos... Los demás, ¿somos zombies? Para toda regla hay una excepción. ¿Cuál sería?, ya que es imposible lograr una jubilación/pensión honorable. Al menos incluyan, en promesas mentirosas, compartir el último tramo de vida de quienes les cambiaron pañales y siempre, sabían más.

Hoy se candidatean a esto, mañana pululan por otro puesto cambiando de camiseta. No ofrezcan préstamos online, a sabiendas de que no les restan años para devolverlos. No se burlen con alertas rojas de: "contraseña inválida", intente más tarde.

Primero, recíbanse de seres humanos y, quizás así, volvamos a darnos la mano.

Mayores de sesenta, testigos de lo complicado en que se ha transformado todo.