Nueva York ya habla de 20 muertos y estado de emergencia tras el paso de la tormenta Ida

Al menos trece personas murieron en Nueva York y Nueva Jersey por las súbitas inundaciones del miércoles en la noche tras las lluvias torrenciales provocadas por la tormenta Ida, que dejó a su paso inundaciones y escenas de caos en el noreste de Estados Unidos.

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight.



We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads.