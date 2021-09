Nueva York ya habla de 29 muertos y estado de emergencia tras el paso de la tormenta Ida

Al menos 29 personas perdieron la vida con la estela del huracán Ida, que azotó Nueva York y Nueva Jersey con tornados, lluvias récord e inundaciones que dejaron, esta mañana, el área bajo agua y en estado de emergencia.

Los videos en las redes sociales mostraron autos sumergidos en las carreteras y agua entrando en estaciones de subte y viviendas después de que un aguacero impulsado por el viento rompió récords de lluvia y provocó una emergencia por inundación repentina sin precedentes en la ciudad de Nueva York.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS) registró un récord histórico de 80 mm de lluvia en una hora en Central Park.

Las inundaciones bloquearon las principales vías de tránsito en varios distritos, incluidos Manhattan, el Bronx y Queens.

La lluvia comenzó a caer anoche y distintos vídeos subidos a Twitter por el NWS mostraban las calles anegadas que hacían imposible el tránsito vehicular.

"No conduzca por las calles inundadas. No sabemos qué profundidad tiene (el agua) y es muy peligroso. Dé media vuelta", instó el NWS.

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight.



We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads.