https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 02.09.2021 - Última actualización - 15:47

15:42

El exarquero del Pirata de Córdoba, quien compartió plantel con el delantero del Millonario, lo criticó por dejar el club cuando estaba peleando el descenso para irse a Núñez.

Por su salida de Belgrano Olave criticó duramente a Matías Suarez: "Es muy sumiso y en River es segunda guitarra" El exarquero del Pirata de Córdoba, quien compartió plantel con el delantero del Millonario, lo criticó por dejar el club cuando estaba peleando el descenso para irse a Núñez. El exarquero del Pirata de Córdoba, quien compartió plantel con el delantero del Millonario, lo criticó por dejar el club cuando estaba peleando el descenso para irse a Núñez.

Matías Suárez es una de las figuras del actual River de Marcelo Gallardo. El delantero llegó al club en 2019, momento en el que jugaba en Belgrano, equipo con el que se jugaba la permanencia en Primera (finalmente, el conjunto cordobés descendió). Por este motivo, ha sido criticado en Córdoba y quien se sumó en esta oportunidad fue Juan Carlos Olave.

El ex arquero del conjunto cordobés no anduvo con vueltas. "Cuando volvió a Belgrano le dimos la cinta de capitán y se la devolvió a Farré. Y cuando Guillermo se retiró, todo recayó sobre Matías. Todo el mundo esperaba que solucionara los problemas que había en el equipo, pero, lamentablemente, no lo podía hacer", indicó en diálogo con Doble Mérito.

"Me dolió porque era un jugador fundamental. Le tocó volver en uno de los momentos más difíciles del club y no es un chico que tenga el carácter para soportar el momento que vivía Belgrano. En River es segunda guitarra, y de segunda guitarra te toca la mejor sinfonía. Si lo ponés con toda la carga encima la sufre. Es muy sumiso y reservado", disparó.

Las palabras de Olave sorprendieron porque, además de haber sido compañeros en Belgrano, tienen un vínculo familiar. "Si Matías se hubiera quedado en Belgrano se habría salvado del descenso por la calidad de jugador que era, pero él no estaba preparado mentalmente para vivir lo que íbamos a vivir en ese semestre", completó sobre Suárez.