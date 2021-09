Desfile "de la victoria": los talibanes presumieron de las armas abandonadas por las tropas estadounidenses

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los talibanes mostraron este miércoles decenas de vehículos blindados de fabricación estadounidense junto con armas recién incautadas en las celebraciones de la victoria en la ciudad de Kandahar, en el sur de Afganistán. Antes, el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, había asegurado que los militares de EE.UU. habían dejado "inutilizado todo el equipo que hay en el aeropuerto: todos los aviones, todos los vehículos de tierra".

Los talibanes mostraron este miércoles decenas de vehículos blindados de fabricación estadounidense junto con armas recién incautadas en las celebraciones de la victoria en la ciudad de Kandahar, en el sur de Afganistán. En videos publicados en las redes sociales, los talibanes mostraron el material dejado por las fuerzas de Afganistán y Estados Unidos después de que la retirada de las últimas tropas de EE.UU. dejara al país en manos del grupo militante.

Los combatientes ondearon banderas blancas de los talibanes desde Humvees y todoterrenos blindados en el desfile militar, en el que muchos de los vehículos parecían estar casi en perfecto estado. Los talibanes también organizaron una exhibición aérea con un helicóptero Blackhawk recientemente incautado que pasó por delante de los militantes a lo largo de la carretera mientras arrastraba una bandera blanca talibán.

El desfile se produjo un día después de que un video mostrara a los militantes abriéndose paso a través de un hangar abandonado en el aeropuerto de Kabul, repleto de material que Estados Unidos dejó atrás. En un video, los militantes vestidos con uniformes de estilo estadounidense y con armas de fabricación estadounidense examinaban un helicóptero CH-46 Sea Knight estacionado en un hangar. También mostraba a combatientes talibanes posando para fotografías sentados en las cabinas de aviones y helicópteros que en su día pertenecieron a la Fuerza Aérea afgana.

Antes, el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo el martes que no estaba "excesivamente preocupado por estas imágenes" de combatientes talibanes examinando los aviones abandonados. "Pueden inspeccionar todo lo que quieran", dijo Kirby. "Pueden mirarlos, pueden pasearse... pero no pueden pilotarlos. No pueden operarlos". Kirby añadió que los militares de EE.UU. habían dejado "inutilizado todo el equipo que hay en el aeropuerto: todos los aviones, todos los vehículos de tierra", dejando operativos únicamente algunos camiones de bomberos y montacargas.