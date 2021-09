https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 02.09.2021 - Última actualización - 17:32

17:30

La Plata

Corregirán a mano el padrón electoral para que pueda votar una persona no binaria

Así lo dispuso la Justicia platense para que pueda emitir su voto en las PASO. Los datos no llegaron a modificarse luego que hizo el documento.

Crédito: Pablo Aguirre

La Justicia platense ordenó corregir a mano el padrón electoral para que una persona no binaria pueda emitir su voto en las PASO. Fue el Juzgado Federal N 1 de La Plata que llevó adelante el caso, después que desde la Cámara Nacional Electoral hicieran saber de la existencia de una persona en el ámbito de la provincia de Buenos Aires una persona de género no binario cuyos datos habían sido modificados correctamente pero que no habían sido plasmado en el padrón por haber sido impreso con anterioridad a la solicitud del cambio de DNI. Ante la imposiblidad de reimprimir el padrón, la Justicia dispuso la corrección se realice a mano, que con el compromiso que para la eleccines legislativas esten registrados como corresponde como el resto de las personas. Lo resuelto es en base a la Ley que establece que "toda persona tiene derecho a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de eso en los instrumentos que acreditan su identidad".

